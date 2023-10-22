«المحترفين» تطرح تذاكر الجولة السادسة للدوري

(MENAFN
- Al-Bayan)
طرحت رابطة المحترفين، تذاكر مباريات الجولة السادسة، لدوري أدنوك للمحترفين عبر موقعها الإلكتروني، ومنصة ((بلاتينيوم ليست)). ويلتقي يوم الجمعة المقبل البطائح مع عجمان، حتا مع الوصل، الوحدة مع اتحاد كلباء، شباب الأهلي مع النصر.
وتستكمل مباريات الجولة في اليوم التالي ويلعب العين مع الإمارات، خورفكان مع الجزيرة، الشارقة مع بني ياس. وتواصل رابطة المحترفين مبادرتها بإتاحة الدخول مجاناً للأطفال والسيدات وكبار السن.
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