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«المحترفين» تطرح تذاكر الجولة السادسة للدوري

10/22/2023 7:28:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طرحت رابطة المحترفين، تذاكر مباريات الجولة السادسة، لدوري أدنوك للمحترفين عبر موقعها الإلكتروني، ومنصة ((بلاتينيوم ليست)). ويلتقي يوم الجمعة المقبل البطائح مع عجمان، حتا مع الوصل، الوحدة مع اتحاد كلباء، شباب الأهلي مع النصر.

وتستكمل مباريات الجولة في اليوم التالي ويلعب العين مع الإمارات، خورفكان مع الجزيرة، الشارقة مع بني ياس. وتواصل رابطة المحترفين مبادرتها بإتاحة الدخول مجاناً للأطفال والسيدات وكبار السن.

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