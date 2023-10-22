شباب الأهلي بطل سباق الحمرية للدراجات

(MENAFN
- Al-Bayan)
سيطر فريق شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى لسباق الحمرية للدراجات للطريق، والذي أقيم لمسافة 90 كم.
وفاز عبد الرحمن البلوشي من شباب الأهلي ، بالمركز الأول، لسباق الكبار وحل زميله وليد النقبي ثانياً.،وبول غريغا ثالثاً. وفي سباق تحت 23 سنة، فاز دراج نادي أبوظبي أسامة صباهي بالمركز الأول، يليه دراج شباب الأهلي سيف الأميري.
حضر مراسم التتويج منصور بوعصيبه رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، ونائبه خليفة بن عمير.
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