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شباب الأهلي بطل سباق الحمرية للدراجات

10/22/2023 7:28:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيطر فريق شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى لسباق الحمرية للدراجات للطريق، والذي أقيم لمسافة 90 كم.

وفاز عبد الرحمن البلوشي من شباب الأهلي ، بالمركز الأول، لسباق الكبار وحل زميله وليد النقبي ثانياً.،وبول غريغا ثالثاً. وفي سباق تحت 23 سنة، فاز دراج نادي أبوظبي أسامة صباهي بالمركز الأول، يليه دراج شباب الأهلي سيف الأميري.

حضر مراسم التتويج منصور بوعصيبه رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، ونائبه خليفة بن عمير.

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