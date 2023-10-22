نهيان بن مبارك: بدعم القيادة مونديال الغولف حقق أهدافه

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بتحقيق استضافة الدولة لمونديال الغولف الأهداف المنشودة بفضل دعم القيادة الرشيدة وحرصها على توفير متطلبات النجاح لأي حدث رياضي تحتضنه الإمارات، من خلال توفير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والتي تستقطب أساطير ونجوم الرياضة في العالم وقياداتها والجماهير، بما يعكس التطور الحضاري والرياضي للدولة، التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان راعي بطولة العالم للغولف للهواة ((كأس أيزنهاور للرجال))، بقصره في أبوظبي، المسؤولين عن اللعبة حول العالم، ورئيس اتحاد الإمارات للغولف، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة واللجان، مرحباً بهم ومتمنياً لهم إقامة طيبة في الإمارات.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أبطال كأس أيزنهاور للرجال، الحدث الرياضي الكبير الذي جمع أسرة اللعبة حول العالم على أرض الإمارات، وأشاد بتطور رياضة الغولف في الدولة والتي شقت طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والقارية والدولية، منوهاً بأن اللعبة تشهد انتشاراً يبعث على التفاؤل. ووجه معاليه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، واللجنة المنظمة العليا للبطولة، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على مساهماتهم في إنجاح البطولة، كما شكر الاتحاد الدولي للغولف على ثقته في الإمارات لاستضافة البطولة.

ثقة

وثمن الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، استضافة الإمارات لمونديال الغولف، والذي جمع نجوم وأساطير الغولف حول العالم على أرض الإمارات، وقال: الاستضافة تؤكد ثقة القائمين على اللعبة حول العالم في قدرة الإمارات على استضافة وتنظيم الحدث الكبير، والتي تعد من أهم المكاسب بتاريخ رياضة الغولف الإماراتية.

وأضاف: رؤى قيادتنا الرشيدة جعلت الإمارات منصة عالمية للأنشطة والفعاليات ووجهة الأبطال ونجوم العالم، واستضافة المونديال مكسب كبير يعزز مكانة الدولة عالمياً. ووجه الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الشكر إلى الجهات الداعمة للحدث العالمي لدورها في نجاح البطولة وفي مقدمتها اتحاد الإمارات للغولف واللجنة المنظمة العليا ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كما أشاد بالشركات الراعية التي أسهمت في خروج البطولة بالشكل الذي يليق برياضة الإمارات في تنظيم الأحداث العالمية.

من ناحية أخرى، أشادت وفود البطولة بالتنظيم الاحترافي وحفاوة الاستقبال، ووجهت رسالة شكر لراعي البطولة ولاتحاد الإمارات للغولف واللجنة المنظمة للبطولة.

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