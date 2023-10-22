موناكو يقلب الطاولة على متز ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

قلب موناكو الطاولة على ضيفه متز وفاز عليه 2-1، الاحد ضمن ختام منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستعاد موناكو صدارة ترتيب الفرق بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن نيس الفائز على مرسيليا 1-0 السبت، ونقطتين عن باريس سان جرمان، حامل اللقب، الذي اكتسح ضيفه ستراسبورغ بثلاثية نظيفة في اليوم ذاته.

وفرض الروسي ألكسندر غولوفين نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفي نادي الامارة في الدقيقتين 42 و55، ردا على هدف السبق لمتز من السنغالي لامين كامارا بتسديدة من 58 متراً بعد 4 دقائق من صافرة البداية.

وهو الانتصار الثالث تواليا لموناكو بعدما كان فاز على مرسيليا 3-2 ورينس 3-1 قبل النافذة الدولية.

وعاد ليل إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه بريست 1-0.

ورفع ليل الذي كان تعادل مع لنس 1-1 قبل النافذة الدولية رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق الاهداف عن بريست.

سجل هدف ليل لاعب وسطه التركي يوسف يازجي بعد 6 دقائق من صافرة البداية.

وتابع رينس هدر النقاط بتعادله مع مضيفه تولوز 1-1.

ويحتل رينس الذي كان خسر أمام موناكو 1-3 في المرحلة الماضية قبل النافذة الدولية، المركز السادس برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن نانت الفائز على ضيفه مونبلييه 2-0، سجلهما فلوران مولي (44) والبديل عبد القادر بامبا (74).

وعمّق لوريان جراح ضيفه رين بفوزه عليه 2-1.

وهي الخسارة الثالثة توالياً لرين في مختلف المسابقات، بعد سقوطه قاريا أمام فياريال الاسباني 0-1 في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ومحلياً في عقر داره امام باريس سان جرمان 1-3 في المرحلة الماضية قبل التوقف الدولي.

وفشل رين في التحضر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الاوروبي المقبل أمام باناثينايكوس اليوناني بعد 4 أيام.

ويقبع رين في المركز التاسع مع 11 نقطة، في حين تنفس لوريان الذي حقق فوزه الاول بعد سلسلة من 5 مباريات في الدوري لم يذق فيها طعم الانتصار (تعادلان و3 هزائم) الصعداء بتقدمه للمركز الثاني عشر مع 10 نقاط.

افتتح لوريان التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما حوّل مدافع رين وارميد عمري الكرة في مرماه بعد 4 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يعادل الضيف عبر لودوفيك بلا (21).

وحسم لوريان الفوز والنقاط الثلاث قبل نهاية الشوط الاول بفضل مدافعه الفارع الطول (2.06 م) اسحاق توريه (45+2).

وحسم كليرمون فيران صراع القاع لصالحه بفوزه على مضيفه ليون 1-2.

وتجمد رصيد ليون، متذيل الترتيب والذي مُني بخسارته السادسة هذا الموسم، عند 3 نقاط، فيما صعد كليرمون الذي حقق حقق باكورة انتصاراته في الدوري إلى المركز السابع عشر قبل الاخير مع 5 نقاط.

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