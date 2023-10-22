ربما نلاحظ بشيء من التمعن أن في هذا الموسم الكروي اختلافاً مهماً عن سابقيه، يتمثل في تعزيز القدرات الهجومية، وكذلك اختفاء الكثير من نظريات اللجوء إلى الأساليب الدفاعية التقليدية التي تتراجع ثم تنتظر الفرصة لكي تتقدم، هذا المشهد رأيناه مع المنتخب الوطني الذي حقق الفوز في كل مبارياته الودية، ورأينا الأندية تسير على خطى المنتخب، ولو دققت للاحظت مثلاً فوز الفرق في كأس ((ADIB)) خارج ملعبها، اتحاد كلباء يكسب الشارقة على أرض الأخير، لا يرضى بالتعادل رغم أنه كان يكفيه، بل شن الهجمات حتى حقق الفوز، والوصل كذلك يحول الخسارة إلى فوز، ويلحق أول خسارة بشباب الأهلي على ملعبه، وأيضاً يفوز العين على النصر باستاد آل مكتوم بدبي.

هذه المشاهد مجرد أدلة على التطورات الهجومية الملحوظة هذا الموسم، ولم تكن على هذا النحو في السابق، تماماً مثل التطور النوعي الذي حدث في الموسم الماضي، الذي كان يتعلق بالإقبال الجماهيري على نحو غير مسبوق في عموم المباريات، وليس في مباريات الفرق الجماهيرية المعروفة فحسب، أمثال جماهير العين والوصل والشارقة والوحدة وشباب الأهلي.

هذه التطورات أعطت مذاقاً حلواً للمباريات، فاكتسبت الكثير من الإثارة، وأصبحت مباريات الدوري جاذبة ومنافسة للدوريات المجاورة، بل متقدمة على كثير منها، وهذه التحولات لها الكثير من الأسباب، التي لا نفضل الخوض فيها لضيق المساحة.

آخر الكلام

بالمنطق نفسه تمضي فرق الإمارات في دوري أبطال آسيا، العين يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، وباستطاعته تحقيق الفوز الثالث عندما يلاقي فريق الفيحاء السعودي غداً، وبالمنطق نفسه يمضي فريق الشارقة، الذي تعادل ثم فاز، وأمامه فرصة لتعزيز موقفه أمام فريق ناساف الأوزبكي اليوم، رغم اعترافنا بقوته التي أعطته صدارة المجموعة، لكن الشارقة إذا استعاد قوته المعهودة فلن يوقفه أحد.