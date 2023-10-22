ما هي اتفاقيات جنيف؟

في الوقت الذي يخيم على المنطقة والعالم كله الأشباح السوداء لحرب أوسع بكثير مما يجري الآن في غزة، تتناثر في الأحاديث والكتابات مصطلحات ومفاهيم ذات علاقة مباشرة بما يجري في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، ويراها كثيرون أنها القادرة على سرعة حل عديد من الكوارث الإنسانية الكبرى التي باتت غزة وأهلها في قلبها. والحقيقة أن ما يجمع هذه المفاهيم والمصطلحات، هو ما يعرف باسم ((اتفاقيات جنيف الأربع))، التي عقدت عام 1949 لتنظم، أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، كل ما يتعلق بحماية الأشخاص الذين لا يشاركون فيها أو توقفوا عن هذه المشاركة مثل الجرحى والأسرى.

وهنا يظهر مفهوم ومصطلح ((القانون الدولي الإنساني))، الذي تعد هذه الاتفاقيات الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، هي جوهره الأساسي، بما تنظمه من سلوك للدول أثناء النزاعات المسلحة، بما يؤدي إلى الحد من مخاطرها على الأفراد المشاركين فيها أو المتعرضين لتأثيراتها المباشرة. وبصورة عامة، فاتفاقية جنيف الأولى تتعلق بحماية الجرحى والجنود والمرضى في الحرب البرية، وكذلك المسؤولين عن الصحة ومؤسساتهم ووسائل عملهم، وأيضاً المؤسسات الدينية. وتتعلق الاتفاقية الثانية بحماية الجرحى والمرضى، والجنود الناجين من السفن الغارقة في وقت الحرب، بينما تنطبق الاتفاقية الثالثة على أسرى الحرب، بكل ما يتعلق بهم من تفاصيل.

أما الاتفاقية الرابعة، التي هي محل تركيز هذا المقال نظراً لارتباطها المباشر بما يجري حولنا اليوم، فمنوط بها بشكل مباشر توفير الحماية للمدنيين، بما في ذلك المقيمون في الأراضي المحتلة. ولن نفرط في شرح وتفسير ما تحتويه هذه الاتفاقية، بل سنكتفي بإيراد بعض من موادها ذات الصلة المباشرة بالأحداث الخطيرة الدائرة مؤخراً.

المــادة (2): علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. وتنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

المــادة (3): في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:

[1] الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

(ب) أخذ الرهائن.

(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

]2[ يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

المــادة (18): لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

المــادة (23): على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.

المــادة (55): من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.

المادة (59): إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها. وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس. وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.