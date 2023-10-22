الحياة قوس قزح

تتنوع الحياة وتختلف فيها الألوان والأشكال، فلا تبقى هادئة طيلة الوقت، وهناك الكثير من التقلبات التي قد نعاني منها، فهي تتغير كما يتغير الطقس، أحياناً تهبط وتصعد ومعها تختلف الأحاسيس كألوان قوس قزح، ربما نبدأ حياتنا بشيء من السعادة والاستعداد للعمل، ولكن قد نتعرض لبعض المواقف في الطريق أو حتى لبعض المضايقات في العمل، وهكذا، ليس بالضرورة أن تكون حياتنا بالكامل هي عبارة عن فرح وسعادة وهدايا ومكافآت وترقيات وسفر ومحبة ورخاء، فقد تتعرض لبعض المطبات الحياتية التي قد تصيبك وتتفاجأ بها دون مقدمات في المنزل والعمل والشارع وحتى بين أهلك وأسرتك وأقاربك.

الحياة تشبه تقلبات الطقس، لذلك فأي شيء قد يحدث لك قد يبدل حياتك وأحاسيسك، فأنت قد ترى مشهداً مؤلماً فيظل طيلة اليوم يؤثر فيك، أو قد تسمع ما يؤذي مشاعرك، وغيرها من الأمور التي نتعرض لها خلال مواقف الحياة؛ لذلك لا تضع شروطاً في الحياة، البعض يضع بعض الاشتراطات في حياته حتى يشعر بالسعادة، ماذا لو لدي سيارة كنت شعرت بالسعادة؟ لو أصبح لدي عملي الخاص، أو استطعت السفر أو حتى امتلكت منزلاً وغيرها؛ لذلك البعض يربط نفسه ببعض الأمور المحددة ويظن أن اقتناءه لشيء محدد هو السبب الذي يجعله يشعر بالارتياح والسعادة.

يقول مؤلف التنمية البشرية ريتشارد باندلر: ((يظن بعض الناس أن الشعور بالسعادة هو نتيجة النجاح، ولكن العكس هو الصحيح، حيث إنّ النجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة))، ربما لو نظرنا حولنا قليلاً لوجدنا أن الكثير من الشخصيات المشهورة من حولنا نراها على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير حقيقية للواقع، تمتلك الكثير من الأموال والنجاحات والشهرة ورغم كل مقومات النجاح وملكات الشهرة والثراء والسفر إلى أماكن كثيرة وآلاف المعجبين ولكن في الحقيقة هم تعساء لديهم أمراض نفسية كثيرة مثل الاكتئاب والانفصام وربما تصل بهم إلى الانتحار؛ لذلك لا تضع مسطرة وقياساً وتريد أن تسقط عليها الجميع، ولا تتوقع أن الجميع لديهم نفس العواطف أو الاهتمام في الحياة، بل ما هو مهم بالنسبة لك قد يكون لدى الآخر شيئاً متواضعاً، وما تعتبره حيوياً قد يكون شيئاً عادياً بالنسبة للآخر.

الحياة لها إيقاعات متعددة متنوعة لا يمكن لأي واحد منا أن يلم بها جميعها، هذا التعدد والتنوع هو مثل ألوان قوس قزح الذي يمنحنا فرصة التجديد وفرصة التطلع دوماً لعمل شيء جديد ومبتكر وفريد وناجح، حيث يقول إبراهام لينكولن: ((يكون المرء سعيداً بمقدار الدرجة التي يقرر أن يكون عليها من السعادة)).