السلطان علي بن حمود.. أول من أدخل التعليم النظامي في زنجبار

ظلت جزيرة زنجبار ضمن ممتلكات الإمبراطورية العمانية عقوداً طويلة، ولم تنفصل عن سلطنة عمان إلا في عام 1862، حينما حدث انشقاق داخل العائلة البوسعيدية الحاكمة، بُعيد وفاة السلطان سعيد بن سلطان سنة 1856، والذي كان يحكم عمان وزنجبار معاً، باسم سلطان عمان منذ عام 1804. وقد تم تسوية الخلاف داخل الأسرة بين ولديه المتنازعين على وراثته (ثويني وماجد)، من خلال تقسيم عمان وزنجبار إلى سلطنتين، فصار ماجد سلطاناً لزنجبار، بينما صار أخوه ثويني سلطاناً على عمان. ومذاك بقيت زنجبار عربية، تحتفظ بعلاقات جيدة مع مسقط حتى عام 1964، الذي وقع فيه انقلاب دموي ضد الحكم الملكي الدستوري للسلطان جمشيد بن عبد الله بن خليفة بن حارب.

وتتلخص ظروف خسارة العرب العمانيين لهذا الجزء من بلادهم، في أنه خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها زنجبار عام 1963، بـُعيد حصولها على الاستقلال من بريطانيا في تلك السنة، وإقامة حكم ملكي دستوري، احتفظ حزب زنجبار القومي (الماركسي)، بأغلبيته البرلمانية، فيما عمل السلطان جمشيد على المحافظة على قبضة العرب على الجزيرة، الأمر الذي ولّد أحقاداً لدى السكان الأفارقة، فكانت النتيجة حدوث مجازر، راح ضحيتها ما بين 5000 و15000 مواطن من أصول عربية عمانية. وفي صبيحة 12 يناير 1964، قام مئات من المسلحين الأفارقة، بخلع السلطان ونفيه مع عائلته إلى لندن.

المقدمة السابقة، كانت مجرد توطئة للحديث عن أحد سلاطين زنجبار من العائلة البوسعيدية العمانية، من بين 11 سلطاناً تولوا حكم الجزيرة وملحقاتها، ابتداء من السلطان السيد ماجد بن سعيد، الذي حكم من 1856 إلى 1870، وانتهاء بالسلطان السيد جمشيد بن عبد الله، الذي لم يحكم سوى عام واحد (من 1963 إلى 1964). هذا السلطان هو السيد علي بن حمود البوسعيدي، الذي صدر مؤخراً كتاب أنيق عنه، من إعداد الباحث البحريني د. عبد الله محمد السليطي.

ولد علي بن حمود بن محمد بن سعيد البوسعيدي في 7 يونيو 1884، بجزيرة زنجبار، ابناً أكبر لوالده سلطان زنجبار السابع، السيد حمود بن محمد، من زوجته السيدة خنفورة بنت السلطان ماجد بن سعيد، التي أنجبت إضافة إلى علي كلاً من ماجد (توفي في حياة والديه عام 1899)، وسعود وتيمور وفيصل ومحمد، علاوة على أربع بنات هن: معتوقة وبشان وبوران وحكيمة، علماً بأن السيدة معتوقة بنت حمود، تزوجها السلطان السيد خليفة بن حارب سنة 1899، قبل توليه الحكم، وعاشت معه قرابة 41 عاماً (12 سنة قبل أن يصبح سلطاناً، و29 عاماً بعد أن أصبح سلطاناً على زنجبار)، وأنجبت له ثلاثة ذكور: ثويني المتوفى عام 1906، وعبد الوهاب المتوفى عام 1912، وعبد الله المتوفى عام 1963.

ويعد والد المترجم له واحداً من أشهر سلاطين زنجبار العمانيين. فخلال عهده الذي دام من 27 أغسطس 1896، إلى تاريخ وفاته في 18 يوليو 1902، وقعت أقصر حرب في التاريخ، وهي الحرب الإنجليزية الزنجبارية، التي بدأت في 27 أغسطس 1896، ولم تستمر سوى أقل من أربعين دقيقة فقط. وملخص القصة، أنه بعد وفاة سلطان زنجبار الخامس، السيد حمد بن ثويني البوسعيدي (حكم من 1893 إلى 1896)، في تلك السنة، استولى ابن عمه وصهره خالد بن برغش على الحكم بطريقة غير شرعية، الأمر الذي أغضب الإنجليز، واعتبروه بمثابة تمرد ضدهم، وخروج على بنود معاهدة 1886. وقتها كان القنصل البريطاني ((سير باسيل كيف))، ميالاً لتنصيب السيد حمود بن محمد بن سعيد البوسعيدي.

وهكذا أعطى الإنجليز لخالد بن برغش مهلة ساعة واحدة لإخلاء قصر الحكم والاستسلام، لكن خالد، الذي يصنف كأقصر حكام زنجبار عهداً، رفض الإنذار البريطاني، وجهز جيشاً من نحو 3000 فرد من الخدم والعبيد لمحاربة القوات الإنجليزية. وحينما انتهت مهلة الساعة، قامت البحرية الملكية البريطانية المكونة من ثلاثة طراريد وزورقي مدفعية و150 بحاراً، بقيادة الأدميرال هاري راوسون، مسنودة بتسعمئة عنصر من الجيش الزنجباري، بقيادة العميد لويد ماثيوز، بقصف قصر الحكم بنيران المدفعية. لم يتمكن خالد بن برغش من الصمود، فهرب مع رجاله إلى مقر القنصل الألماني بالجزيرة، الذي منحه حق اللجوء، ثم تمّ نفيه إلى دار السلام في تنجانيقا، التي عاش فيها إلى أن احتلتها بريطانيا عام 1916، فاضطر حينها أن يسلم نفسه للبريطانيين، الذين نفوه مرة أخرى إلى سيشيل، ثم إلى جزيرة سانت هيلانة، قبل أن يسمحوا له بالعيش في مومباسا إلى حين وفاته عام 1927.

إلى ذلك، اشتهر السلطان حمود بن محمد (والد المترجم له)، بأنه بعد تنصيبه سلطاناً على زنجبار، قام بما لم يقم به أسلافه من قبل، وهو حظر الرق نهائياً في بلاده، والإعلان عن أن جميع الأرقاء سوف يحررون.

وقد قلدت بريطانيا السلطان حمود بن محمد، في العشرين من أغسطس 1898، وسام الفارس الكبير (GCSI).

بالعودة إلى سيرة ابنه السلطان علي بن حمود، نجد أن والده اختار له إكمال تعليمه في بريطانيا، فأرسله إلى لندن للدراسة بمدرسة هارو (Harrow) الداخلية النخبوية للبنين.

تشرب الرجل الثقافة الغربية، إبان دراسته في بريطانيا، وتماهى مع مظاهرها، وتعلم لغاتها، وأتقن فنون التعامل والتصرف سريعاً، ما جعله مهيئاً لتمثيل والده على أكمل وجه في حفل تنصيب الملك إدوارد السابع في ويستمنستر بلندن سنة 1901. بعد تلك المهمة الرسمية، التي أوكلت له وهو شاب لم يتجاوز 17 عاماً، بعام واحد، وتحديداً في يوليو 1902، طلب منه قطع دراسته والعودة إلى بلاده لتولي عرش زنجبار، باعتباره الوريث الشرعي وأكبر أنجال السلطان حمود بن محمد، الذي وافته المنية بتاريخ 20 يوليو 1902، حيث تمّ تنصيبه سلطاناً ثامناً لزنجبار، في حفل أقيم بالقصر السلطاني المعروف بقصر العجائب، وصار يعرف بالسلطان علي الثاني، هذا علماً بأن تاج زنجبار ــ بحسب بعض الروايات ــ كاد أن يذهب إلى عمه خالد بن محمد بن سعيد البوسعيدي، باعتباره كبير العائلة الحاكمة، لولا أن الأخير رفض أن يحل مكان أخيه السلطان المتوفى من جهة، وتحبيذ الإنجليز لعلي بن حمود ــ رغم حداثة سنه ــ بسبب ثقافته الإنجليزية، وتلقيه العلم في مدرسة هارو، من جهة أخرى.

وهكذا تولى علي بن حمود عرش زنجبار شاباً يافعاً، وأصبح القنصل البريطاني في الجزيرة آنذاك، السيد روجرز، وصياً عليه، إلى حين بلوغه السن القانونية (21 عاماً). وطبقاً لما نشره الباحث العماني الدكتور سليمان المحذوري، في صحيفة الوطن العمانية (23/10/2010)، فإن السلطان علي حاول التخلص من قضية الوصاية التي جعلت القنصل البريطاني هو الآمر الناهي، وصاحب القرار الأول في شؤون زنجبار، فأوفد شخصية مقربة منه، هو ((يعرب بن سليمان الدرمكي))، إلى بريطانيا، لعرض مشكلة الوصاية على وزير الخارجية البريطاني، خصوصاً أن جده السلطان السيد سعيد بن سلطان، تولى السلطة وعمره في حدود 15 سنة، دون وصاية. لكن يبدو أن مطالبه لم تلقَ آذاناً مصغية من لندن.

وفي السنة الأولى لجلوسه على العرش (1902)، تزوج للمرة الأولى من إحدى السيدات، لكنه ما لبث أن طلقها، ليتزوج في عام 1904 من ابنة سلطان عمان ومسقط الخامس، السيد فيصل بن تركي بن سعيد البوسعيدي (1864 ــ 1913)، التي أنجبت له ابنين هما: السيد سعود بن علي (ولد في زنجبار سنة 1907، وأكمل تعليمه في القاهرة، وتزوج فتاة من منطقة تمباتو الواقعة شمالي زنجبار، وأنجب منها علي وحمود وناصر وصبري)، والسيد فريد بن علي (ولد في أنغوجا عام 1908، وأكمل تعليمه بالقاهرة، وأنجب السيد علي بن فريد والسيدة عالية بنت فريد). كما رزق السلطان الشاب من زوجته الثانية بابنتين، هما: السيدة زينة بنت علي، والسيدة تحفة بنت علي (تزوجها سلطان زنجبار العاشر عبد الله بن خليفة سنة 1924). وفي السنة الأولى أيضاً، وربما تأثراً بما تعلمه ورآه في إنجلترا، أصدر أوامر لم تصدر قط من أسلافه، وكانت موجهة إلى أعيان البلاد ووجهائها، بضرورة ارتداء المعاطف والسراويل الأوروبية، مع طربوش، في المحافل والمناسبات الرسمية.

في مارس عام 1903، غادر السلطان علي بلاده بحراً إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، فاستقبل لدى وصوله إلى ميناء جدة استقبالاً حاراً من قبل حكام الحجاز من الأشراف آنذاك، وأطلقت له المدفعية 27 طلقة، وأقام في ضيافة شريف مكة طوال فترة وجوده في الأراضي المقدسة. ويقول الباحث عيسى بن ناصر الإسماعيلي في كتابه المترجم إلى العربية ((زنجبار والتكالب الاستعماري وتجارة الرق)) (دبي/ دار الغرير/ 2012)، ما مفاده أن السلطان علي بن حمود حينما عاد إلى بلاده من مكة، كان أكثر إصراراً على مقاومة تسلط ونفوذ ووصاية القنصل البريطاني.

وفي نوفمبر عام 1907، أقدم السلطان علي، وكانت وقتها قد أزيلت عنه الوصاية، بعد بلوغه السن القانونية، على تحدي الإنجليز بخطوة أخرى، تمثلت في قيامه بزيارة القسطنطينية، عاصمة الخلافة العثمانية، حيث استقبل بما يليق به كسلطان مسلم، والتقى السلطان العثماني، الذي قلده أعلى الأوسمة. وقتها، خشي الإنجليز من تقاربه مع الأتراك العثمانيين، خصوصاً أنه كان متعاطفاً مع مشروع الجامعة الإسلامية، بغية وضع حد للتسلط البريطاني المتعاظم في زنجبار، وإضفاء طابع الاستقلالية على حكمه.

لم يهنأ السلطان علي بحكم بلاده طويلاً، ولم يتح له إحداث تغييرات أو تحقيق إنجازات كثيرة كان يطمح إليها، بسبب اعتلال صحته، واضطراره للسفر إلى أوروبا، للتردد على مصحات فرنسا وسويسرا من أجل العلاج. ومما يذكر عنه، أنه خلال وجوده في أوروبا للعلاج، حضر حفل تنصيب الملك جورج الخامس في مايو 1911.

ويبدو أن رحلاته العلاجية لم تحقق له شيئاً، بدليل تدهور صحته، إلى درجة لم يستطع معها القيام بمسؤوليات الحكم، فآثر حينها أن يتنازل عن الحكم في التاسع من ديسمبر 1911، لابن عمه السيد ((خليفة بن حارب بن ثويني بن سعيد بن سلطان البوسعيدي))، وهو في الوقت نفسه زوج شقيقته السيدة معتوقة بنت حمود. وسواء أكان تنازله عن الحكم بسبب اعتلال صحته (كما تقول الرواية البريطانية)، أو كان بضغط من الإنجليز (كما تقول المصادر المناوئة للبريطانيين)، فإن الرجل قرر وقتها أن يسافر مجدداً إلى سويسرا وفرنسا، عله يجد علاجاً من سقمه، وظل هناك يصارع المرض لسنوات، إلى أن توفي في باريس في 20 ديسمبر 1918، حيث ووري الثرى بمقابر المسلمين.

ومن بين الإنجازات التي تذكر له قبل وفاته، استبدال العملة الرسمية المحلية (الريال الزنجباري)، بعملة ورقية جديدة، هي الروبية الزنجبارية، التي طبعت خصيصاً لزنجبار من خمس فئات. لكن الإنجاز الأكبر الذي يحسب له، هو إدخال التعليم النظامي الوطني في زنجبار. فقد لاحظ أن نقص الخدمات التعليمية في بلاده قد حرم مواطنيه المسلمين من تولي المناصب الإدارية في الحكومة، لصالح خريجي مدارس التنصير الأجنبية، ومدارس رعايا بريطانيا الهنود، التي كانت بريطانيا تدعمها، وتجبر حكومته على الإنفاق عليها وتشغيلها، بالرغم من رفضها قبول أي طالب مواطن ما لم يكن مسيحياً أو هندياً.

ومن هنا، قرر السلطان علي أن يؤسس مدرسة داخل قصره، ثم شجع على افتتاح مدارس القرآن الأهلية في المدن والأرياف، ثم أقدم على خطوة جريئة، تمثلت في تدشين أول مدرسة نظامية عصرية في البلاد سنة 1908، لتدريس أبناء المواطنين العلوم الحديثة باللغتين السواحيلية والإنجليزية. وقد سرد مؤلف كتاب ((جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار))، الشيخ سعيد بن علي المغيري، بعض الأحداث التي وقعت في عهده، ومنها: فرض أول ضريبة على أموال الأموات، وبناء مقر للمعتمد البريطاني، وتأسيس جمعية عربية، مع إصدار جريدة سميت ((الإصلاح))، من قبل عرب زنجبار، وإدخال أول مولد كهربائي لإنارة البلاد والبيوت، وتأسيس خط حديدي بطول سبعة أميال، لربط زنجبار بمنطقة ((بوبوبو)).