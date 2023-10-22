مسلسل إماراتي لا ينسى !

لفت نظري منذ مدة حديث ضاحك بين شابين كانا يجلسان في مقهى في أحد المشافي، وكنت أنتظر نتيجة فحص ما كنت قد أجريته، فجلست في المقهى نفسه، أما حديث الشابين فكان يدور حول مسلسل (إشحفان) وهو مسلسل إماراتي قديم من النوع الكوميدي، يعد من أشهر وأبرز المسلسلات الإماراتية على الإطلاق، ولقد عرض في أغلب التلفزيونات الخليجية نهاية السبعينيات، وكان من إنتاج قناة أبوظبي عام 1978، ومن تأليف سلطان الشاعر وبطولته مع محمد الجناحي وحمد ياسين.

كان حديث الشابين لا يعدو استحضاراً لمواقف ضاحكة من المسلسل لا زالت متداولة حتى اليوم بين رواد مواقع التواصل، إضافة لشخصية (البخيل) إشحفان التي أداها سلطان الشاعر (رحمة الله عليه) بعفوية واقتدار مشهودين، إلى الدرجة التي جعلت المسلسل واحداً من الأعمال التلفزيونية في ذاكرة جيل الثمانينيات تحديداً، حتى إنني عندما سافرت إلى الولايات المتحدة بداية التسعينيات، عرفت من أخي الذي كان يدرس هناك، أن الطلاب الإماراتيين كانوا يحضرون معهم أشرطة فيديو للمسلسل ليشاهدوه بشكل يومي.

هذه الشهرة، والجماهيرية، وهذا التعلق بالمسلسل من جانب فئات عمرية مختلفة، وتحوله إلى ما يشبه (التميمة) في حقائب الطلاب الدارسين في الغرب، لأنه يذكرهم دائماً بأهلهم وبيئتهم ولهجتهم، رغم تواضع الإمكانيات الإنتاجية والفنية والإخراجية للعمل، دليل على نجاح حقيقي واعتراف جماهيري بهذا النجاح.

هذا النجاح أيضاً يعيدنا إلى مسألة أن المسلسل والرواية والحكاية والبرنامج التلفزيوني، ما هي إلا أدوات ورسائل مهمة، ذات مضامين توجه للجمهور لتقول شيئاً ما، فإن لم تمتلك قواسم مشتركة بينها وبين المتلقي، وإن لم تعبر عنهم وعن بيئتهم، وتقدم بلغتهم أو لهجتهم وعبر شخصيات وأسماء تشبههم، فإنها لن تصل ولن تترك أي أثر!

والحق فمنذ مسلسل إشحفان وحتى اليوم قدمت تلفزيوناتنا أعمالاً كثيرة جداً، بعضها ذو قيمة وكثير منها لم يترك أثراً، لكنني لم أجد حتى اليوم عملاً يوازي إشحفان بكل العناصر التي كونت تركيبة جماهيريته وانتشاره، والتي غدت شبه مستحيلة في أيامنا.. أقصد أن يكون العمل إماراتي الهوية والنكهة.