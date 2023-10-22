فلسطين هي الحقيقة

خلف كواليس حرب غزة يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً جعلنا نتردد في تصديق ما يصدر عن طرفي النزاع، تلاعب وتزوير وعروض لصور وأفلام تدخلت في تفاصيلها التكنولوجيا الحديثة، وسقطت وسائل إعلام، كانت في يوم من الأيام موثوقة، في وحل ((التزييف العميق)) الذي حذر منه خبراء ذلك الذكاء، وتورط رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع قطع رؤوس الأطفال، واضطر مكتبه إلى تصحيح الأمر لاحقاً، تماماً كما فعلت مراسلة ((سي. إن. إن)) ومن بعدها محطة ((بي. بي. سي))!

أصبحنا نشك في كل شيء، في بيانات تصدر عن طرفي الصراع في غزة، وفي الصور التي تبثها ((الشبكة الإخوانية)) الدولية و((الشبكة الإسرائيلية))، الأولى كاذبة والثانية ملفقة، وثالثهما حزب حسن نصر الله اللبناني، ذلك الذي يدعي زوراً وبهتاناً بأنه شارك حليفه الإخواني في إطلاق الصواريخ، واقتحم السياج وسقط قتلى هنا وهناك، ولم نرَ غير أدخنة تذروها الرياح التقطتها ((كاميرات)) من مسافات بعيدة في أماكن مجهولة!

الأطراف الثلاثة أو الأربعة يتشاركون في الأسلوب نفسه، ونحن لسنا أغبياء، نحن نتابع ونرصد ونقيم ونستنتج، فقد انتهى زمن الاندفاع خلف الأصوات العالية، وما عادت ادعاءات ((المظلومية)) التي استرزقوا منها في السابق تنطلي علينا، حتى وإن كان إعلام الغرب يساعدهم، لأنه إعلام غير حر، إعلام تقيده إملاءات ملاكه، والملاك لأكبر الشبكات الإعلامية الغربية معروفة هوياتهم، حتى ملاك أو صناع منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، كلهم ينتمون إلى ((الحلف الخفي)) الذي يدير هذه المسرحية الحماسية الإخوانية الإسرائيلية!

ومن الشك وصلنا إلى اليقين، عندما تنادى أتباع ذلك الحلف إلى إرسال المهجرين الجدد من أرضهم إلى أرض غيرهم، وتذكرنا الخطة الثلاثية التي أبرمتها هيلاري كلينتون الديمقراطية مع حماس والسلطة الإخوانية التي كانت في مصر عام 2013، وخلاصتها ثلث سيناء لحماس بعد إخلاء غزة، و12 مليار دولار لممثل تنظيم الإخوان رئيس مصر في ذلك الوقت محمد مرسي، وأفشلتها هبة شعب مصر في 30 يونيو من نفس العام وجيشها الوطني.

حقيقة واحدة نؤمن بها، وهي أن فلسطين ستبقى فلسطين.