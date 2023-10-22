رئيس الزمالك

ترتبط الرياضة الإماراتية والمصرية بعلاقة مميزة على مر التاريخ، فليس من باب الزيارات المتبادلة فقط، بل هناك أسماء رنانة الآن في الرياضة المصرية بدأت مسيرتها الرياضية من خلال وجودها بالعمل أو اللعب مع الأندية الإماراتية، فعلى سبيل المثال د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرية، كان مديراً تنفيذياً لنادي بني ياس، وغيره الكثيرون، وما جرى بالأمس في القاهرة جعلني أتذكر الأيام الخالدة بنادي الزمالك، بعد فوز حسين لبيب برئاسة النادي ليعود الاستقرار بعد فترة عدم استقرار.

فاز حسين لبيب بالرئاسة لدورة انتخابية جديدة لمدة أربع سنوات خلفاً لمرتضى منصور مع قائمته الانتخابية بكامل مقاعد المجلس، وسبق أن تولى حسين لبيب رئاسة الزمالك في لجنة مؤقتة عام 2021، وحقق بعض النجاحات، ونحن هنا نذكره عندما كان لاعباً مع فريق كرة اليد بنادي العين في بداية السبعينيات، قبل أن يلحق به اللاعب حسن صقر، الذي لعب مع العين لمدة ثلاثة مواسم بدأت عام 77، وشارك في حصول الفريق على برونزية البطولة العربية للأندية بتونس، وقبل سنوات كان يتولى رئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة المصري عام 2004، هذه التوليفة من اللاعبين غير المواطنين كانت ذات مستويات فكرية وعقلية تصلح لكل الأوقات، في الماضي كان اللاعبون الأجانب على مستوى عالٍ من الأخلاق والمستوى الفني المتميز، عكس اللاعب الأجنبي صاحب التقليعات الغربية التي لا أول لها ولا آخر، ما نراه اليوم يدعو للعجب ويشعرك بالحزن، كيف لهؤلاء أن يكونوا قدوة ونماذج جيدة للاعبين الصغار؟! هذه مسؤولية بعض الإدارات، التي لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل، كل همها الفوز فقط وتحقيق بطولات كرة القدم، هذا الأمر يدعو للدهشة بسبب هذا التفكير، هل تصدقون أن الألعاب الشهيدة ((ماتت)) بسبب مشاركة نصف العدد فيها من اللاعبين الأجانب، ويبقى لاعبونا مجرد ((كومبارس))، ثم تطالبون بالنتائج.

في الختام نبارك للزمالك الاستقرار وعودة الهدوء بين جدرانه مع حسين لبيب، أحد أشهر لاعبي كرة اليد في تاريخ النادي، ليصبح رابع رئيس منتخب في الألفية الثالثة. والله من وراء القصد