مسؤول السياسات في «سناب»: دبي تهيئ للجميع تحقيق الطموحات

وصف جورج ولفارت، رئيس قسم السياسات العامة لدى شركة ((سناب إنك)) الأمريكية لتقنيات التواصل الاجتماعي، دبي بأنها المكان الذي يسعى فيه الجميع لتحقيق طموحاتهم، وينجحون في بلوغ مساعيهم. جاء ذلك في تصريحات للمسؤول بالشركة المطورة والمالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير ((سناب تشات)) على هامش مشاركته في ((ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي)).

وتطرق ولفارت إلى النهج الذي تتعامل به دبي مع التقنية بصفة عامة، ومع الذكاء الاصطناعي بصفة خاصة. وقال: ((دبي تمضي في مسار مميز فيما يتعلق بتعاملها مع التقنيات الجديدة، وتواصل تعزيز تقدمها على هذا المسار، وتبذل جهوداً حثيثة لتعزيز جاذبيتها لكبرى الشركات التقنية العالمية. وبصفة عامة، أقول إن دبي هي المكان الذي ينجح فيه الجميع في بلوغ مساعيهم وطموحاتهم)).

وأضاف ولفارت: ((فيما يتعلق بطموح دبي في تقنية الذكاء الاصطناعي تحديداً، أرى أن دبي تتمتع في هذا المجال بآفاق هائلة للنجاح والريادة العالمية، وذلك لسبب بسيط جداً، وهو أن دبي تتعامل على نحو إيجابي للغاية مع كل ما يخص الذكاء الاصطناعي، سواء مع التقنية نفسها، أو الشركات المتخصصة فيها، أو الأفراد النابهين والموهوبين في هذه التقنية. ولقد لمست هذه الأجواء الإيجابية بوضوح خلال حضوري فعاليات ((ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي)). وأود أن أشير إلى أن إيجابية دبي في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، تأتي في سياق تميزها في التعامل مع التقنية عموماً، ومع كل شيء جديد)).

وتحدث ولفارت عن مستوى الإقبال على تطبيق ((سناب تشات)) في الإمارات، فقال: ((تشير الإحصائيات إلى أن ثُلث الشريحة العمرية بين 18 إلى 43 عاماً بالإمارات مشتركون في ((سناب تشات))، وهي نسبة اختراق عالية. ومعدل استخدام الشباب بالإمارات للتطبيق يبلغ 40 مرة يومياً، وغالباً ما يستخدمونه للاحتفال بالمناسبات المختلفة وللتعبير عن فرحتهم، ما يعني أن شباب الدولة يستخدمون ((سناب تشات)) على نحو سليم ولأغراض بناءة. ويسجل مستخدمو ((سناب تشات)) نمواً مطرداً، سواء في الإمارات، أو على مستوى العالم)).