مقتل رئيسة كنيس يهودي في ديترويت الأمريكية

أعلنت شرطة ديترويت العثور على رئيسة كنيس يهودي في المدينة مقتولة طعناً خارج منزلها‭‭‭ ‬‬‬في حي ((لافاييت بارك)).

وأكد الكنيس على ((فيسبوك)) مقتل سامانثا وول (40 عاماً) وهي مستشارة لسياسيين ديمقراطيين ورئيسة كنيس ((أيزاك آجري)) في وسط ديترويت.

وقال الكنيس: ((شعرنا بالصدمة والحزن عندما علمنا بالوفاة غير المتوقعة لسامانثا وول رئيسة مجلس إدارتنا... ليس لدينا المزيد من المعلومات في هذه المرحلة)).

وقالت إدارة شرطة ديترويت، إنه تم العثور على سامانثا مقتولة بعدة طعنات، وإن آثار الدماء قادت أفراد الشرطة إلى منزلها.

وطلبت الشرطة مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي ((إف بي آي)) في التحقيق بمقتل سامانثا وول البالغة (40 عاماً)، التي كانت ترأس ((كنيس أيزاك آغري داونتاون)) في وسط مدينة ديترويت.

وحض جيمس وايت قائد شرطة ديترويت، الجميع، ((على التحلي بالصبر))، بينما يتم إجراء التحقيق، على الرغم من وجود ((تساؤلات كثيرة لم تتم الإجابة عنها)).

وقال وايت، في بيان: ((من المهم عدم التوصل إلى أي استنتاجات حتى مراجعة جميع الحقائق المتوافرة)).

وأورد بيان الشرطة أن أفراد خدمة الطوارئ عثروا على وول مقتولة و((على جسدها آثار طعنات عدة))، وقد تتبع أفراد الشرطة آثار دماء قادتهم إلى منزلها القريب حيث ((يُعتقد أن الجريمة حصلت)).

ولفت البيان إلى أنه ((في الوقت الحالي الدافع وراء عملية القتل غير معروف)).

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