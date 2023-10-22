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«تيج» نحو إعصار استوائي شديد

10/22/2023 7:28:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ((فاو)) من مخاطر كارثية قد تنشأ عن الحالة الإعصارية ((تيج))، التي بدأت تأثيراتها المباشرة في سلطنة عمان واليمن، حيث أكدت أن الحالة الإعصارية التي أثرت على سقطرى، برياح وأمطار قوية ((هي في طريقها للتطور إلى إعصار استوائي شديد مع تأثيرات محتملة على محافظة المهرة شرقي اليمن وسلطنة عمان)).

وبحسب المنظمة، فإن ((تيج)) سيصل إلى إعصارية ((عاتية)) وهو التصنيف قبل الأخير في سلم أعاصير المحيط الهندي. ومن المحتمل حدوث رياح مدمرة وعواصف خطيرة وفيضانات شديدة الخطورة.

تحذير

وأصدرت الأرصاد الجوية العمانية، أمس، ((التحذير رقم 1)) حول الحالة المدارية في بحر العرب، حيث تؤكد آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تعمق الحالة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة ويتمركز جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 12,3 شمالاً وخط طول 55.3 شرقاً. ستكون ذروة الحالة المدارية اليوم وغداً مع هطول أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان جارف للأودية مع فيضانات، وهبوب رياح شديدة السرعة 40 - 70 عقدة، تؤدي إلى سقوط الأشجار .

من جهتها، قالت إدارة ميناء صلالة العماني، إنها قررت إغلاق الميناء مؤقتاً، بعد إصدار الأرصاد الجوية تحذيراً من اقترابها من السواحل.

وفي اليمن، توقع المركز الوطني للأرصاد زيادة شدة العاصفة ((تيج)) خلال ساعات لتصل إلى إعصارية ((عاتية))، وأوضح مركز الأرصاد، أن العاصفة ((تيج)) على بعد 175 كم من أرخبيل سقطرى، مصحوبة برياح تتراوح سرعتها ما بين 80 إلى 90 عقدة.

وتشهد سقطرى أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف، وسط أنباء عن ارتفاع نسبة الأمواج في البحر.

تضرر

وذكر محافظ سقطرى رأفت الثقلي أن الأمطار الغزيرة والمصحوبة برياح شديدة السرعة ضربت الجزيرة منذ الصباح وأن عدداً من المنازل تضررت جراء ذلك وتم نقل سكانها إلى مراكز مخصصة للإيواء.

فيما أكد مركز الإنذار المبكر الخاص بالكوارث في محافظة حضرموت أن الإعصار ((تيج)) تطوّر بشكل متسارع من الدرجة الأولى إلى إعصار من الدرجة الثالثة بسرعة رياح عند مركزه تبلغ 105 عقد، وبأقل من 8 عقد فقط ليصبح إعصاراً مدمراً من الدرجة الرابعة.

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