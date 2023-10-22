روسيا تحبط محاولات أوكرانية لعبور نهر دنيبرو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن القوات الروسية أحبطت أمس محاولات عدة لوحدات أوكرانية لعبور نهر دنيبرو بمنطقة خيرسون في الجنوب.

وأضافت الوزارة أنه تم اعتراض فرق ((تخريب واستطلاع)) أوكرانية أثناء محاولتها عبور النهر بالقرب من قرى بريدنيبروفسكي وتياهينكا وكرينكي.

وكشفت روسيا أيضاً أنها دمرت معدات للأفراد ولعبور المياه ومركبات بالقرب من قرية ستانيسلاف.

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مجموعة بحثية أمريكية، إن قوات أوكرانية اخترقت على ما يبدو الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في خيرسون.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على أجزاء من منطقة خيرسون أواخر العام الماضي لكن القوات الروسية التي غادرت خيرسون تراجعت فقط إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو وتواصل قصف المدينة من هناك.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول روسي أنّ القوات الروسية أسقطت ثلاثة صواريخ أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم.

في المقابل، قالت كييف إن الجيش الأوكراني صد 35 هجوماً روسياً بالقرب من بلدتي أفدييفكا ومارينكا بإقليم دونيتسك. وذكر بيان للجيش أن الهجمات الروسية بالقرب من كيراميك وأفديفكا وستيبوف وتونينكي وبيرفومايسكي لم تسفر عن أي نجاح، ويتم تسجيل جهود هجومية بالقرب من مارينكا وكراسنوهوريفكا وبوبيدا.

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