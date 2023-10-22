التطورات الجيوسياسية تثير مزيداً من المخاوف

يشكل تصاعد التطورات الجيوسياسية حول العالم مزيداً من المخاوف الاقتصادية، في وقت تفرض فيه ضغوط تضخمية واسعة نفسها على مختلف دول العالم، بينما يخطو عدد من الاقتصادات بخطوات ثابتة من أجل السيطرة على التضخم والوصول إلى المعدلات المستهدفة، وفي ضوء سياسات التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية بداية من العام الماضي.

تصاعد الأزمات الجيوسياسية في نقاط ساخنة حول العالم من شأنه أن يشكل تهديداً يعطل - بشكل مباشر أو غير مباشر - مسيرة التقدم إزاء السيطرة على التضخم العالمي، في ضوء حالة ((عدم اليقين)) التي تسيطر على الأسواق كافة في ظل تطورات العمليات في بؤر الأحداث المشتعلة، وآخرها التصعيد في غزة وتداعياته الاقتصادية المحتملة على المنطقة والعالم.

أعباء إضافية

وبينما بدأ العالم يلتقط أنفاسه بعد صدمات جائحة كورونا، وبينما تم التعايش إلى حد كبير مع الحرب في أوكرانيا واعتبارها ((أمراً واقعاً)) فإن تصاعد التطورات أخيراً ((يضع مزيداً من الأعباء الإضافية على الاقتصاد العالمي))، وهو ما حذر منه وزراء ومسؤولون في ختام الاجتماعات الأخيرة لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في المغرب، لجهة المخاطر التي يحملها اتساع نطاق التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد حذرت من ما وصفته بـ ((سحابة (غيمة) جديدة تخيّم على الآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي)) على المدى المتوسط.

بينما يميل كثير من المراقبين إلى اعتبار تبعات التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم على الاقتصاد العالمي ذات تأثيرات ((مؤقتة)) إلا إذا شكلت تلك التطورات تغيرات مفصلية في الأوضاع القائمة وأثرت بشكل أعمق على حركة التجارة العالمية.

وبحسب رئيس مركز كوروم للدراسات في لندن، الدكتور طارق الرفاعي، فإنه ((عندما نتحدث عن أسعار النفط على سبيل المثال، فإننا نرى أن التغيرات في الأسعار بسبب المشكلات الجيوسياسية ليست دائمة، فتلك المشكلات عادة ما يكون لها تأثير مؤقت على أسواق النفط. كذلك الحال تبعاً لذلك بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي يشهد تأثيرات مؤقتة لن تغير بدورها في الاتجاهات العامة)).

حرب أوكرانيا

ويوضح في تصريحات خاصة لـ((البيان)) أن تفاقم التأثيرات وخروجها من نطاق كونها تأثيرات محدودة إلى تأثيرات تتغير معها الاتجاهات مرهون بشكل أساسي بالتصعيد الأوسع مثلما يحدث فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وتداعياتها فيما يخص تغير الاقتصاد الأوروبي، وبالأخص الألماني (أكبر اقتصاد في القارة العجوز)، بسبب الحظر المفروض على روسيا.

ويتابع: ((عندما نتحدث عن الأزمة الآن في غزة، فإن تداعياتها الاقتصادية قد تكون كبيرة إذا حدث فرض حظر ما على بعض الدول في المنطقة، أو تطور التصعيد؛ بالتالي سنرى حينها تأثيرات على عدد من الاقتصادات لكن بغير ذلك لا أرى أن الأزمة على وضعها الحالي يمكن أن تكون لها تأثيرات، سوى التأثيرات المحدودة غير الدائمة على الاقتصاد العالمي)).

وذكر تقرير نشرته شبكة ((بلومبرغ)) أن الاقتصاد العالمي الذي يعاني من ديون غير مسبوقة يواجه الآن مخاطر جديدة ناجمة عن الحرب في غزة

من الولايات المتحدة، يقول خبير المخاطر المالية، محيي الدين قصار، في تصريحات خاصة لـ((البيان)): إن الوضع الجيوسياسي الأمريكي والعالمي يعد مصدراً للقلق؛ ومع ذلك فإنه ((لن يؤثر بشكل خطير على السوق المالية)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز