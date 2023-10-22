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زيلينسكي يدعو إلى تحقيق تقدم مستمر على الجبهة الأوكرانية

10/22/2023 7:28:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد على أن أوكرانيا بحاجة إلى نتائج كل يوم، مضيفا أن "التقدم المستمر على الجبهة" مهم.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو: "سواء بكيلومتر واحد فقط، أو بمقدار 500 متر، ولكن إلى الأمام كل يوم لتحسين المواقع الأوكرانية، للضغط على المحتلين".

وأشار إلى أن القتال من أجل أفدييفكا ومارينكا بالقرب من مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا صعب للغاية في الوقت الحالي. ووفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، تم صد أكثر من 20 هجوما روسيا على كل قطاع من هذه القطاعات من الجبهة الأحد. ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.


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