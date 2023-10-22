زيلينسكي يدعو إلى تحقيق تقدم مستمر على الجبهة الأوكرانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد على أن أوكرانيا بحاجة إلى نتائج كل يوم، مضيفا أن "التقدم المستمر على الجبهة" مهم.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو: "سواء بكيلومتر واحد فقط، أو بمقدار 500 متر، ولكن إلى الأمام كل يوم لتحسين المواقع الأوكرانية، للضغط على المحتلين".
وأشار إلى أن القتال من أجل أفدييفكا ومارينكا بالقرب من مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا صعب للغاية في الوقت الحالي. ووفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، تم صد أكثر من 20 هجوما روسيا على كل قطاع من هذه القطاعات من الجبهة الأحد. ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.
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