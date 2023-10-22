لمواجهة ثغرات الجرائم المستحدثة.. قانونيون يطالبون بمحامين متخصصين في الذكاء الاصطناعي

أكد قانونيون ومتخصصون أن التطور المتلاحق الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات أصبح يتطلب بشكل عاجل محامين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مختلف مؤسسات الدولة بذلك المجال.

وأشاروا إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية للمحامين في ذات التخصص بهدف اطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بذلك المجال الذي بات يمثل جزءاً كبيراً من سوق العمل في الإمارات، مؤكدين أن تلك الخطوة ستسهم في صياغة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحديات والثغرات التي يواجهها النظام القانوني للجرائم ذات الصلة.

واقترحوا مواكبة المؤسسات التعليمية للتطورات التقنية الراهنة عبر تحديث المواد العلمية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا في كليات الحقوق وتعزيزها بمواد علمية ذات العلاقة بأمن المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.

واتفقوا على أن وجود نخبة من خبراء مختصين في قضايا الذكاء الاصطناعي بمختلف أنواعها، سيعزز من فهم التحديات الأخلاقية والقانونية له والتعامل مع القضايا المرتبطة به، من خلال تحديد ضوابط وتطوير قوانين تحكم هذا المجال.

وقال الدكتور عبدالله آل ناصر محامي ومحكم دولي وكاتب عدل خاص ورئيس مجموعة آراء القانونية إن التحديات الأخلاقية والقانونية المتنامية مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تؤكد الحاجة الملحة لوجود قانونيين متخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وأردف بأن الحاجة لذلك المطلب أصبحت ملحة خصوصاً وأن دبي تسير وفق نسق متصاعد نحو تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في صياغة المستقبل، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي بإمكانياته اللامحدودة وما تمثله من حقبة جديدة في مسيرة التطور البشري، وتأطير هذا التوجه ضمن حزمة من التشريعات القانونية، التي برزت بوادرها بالقانون رقم 9 لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، ودعم الخطط الاستراتيجية للإمارة نحو التحول الرقمي، وتعزيز التوجهات العامة وتنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى رقمنة الحياة في دبي.

متطلبات المرحلة

وأضاف آل ناصر الذي يستعد لنيل الدكتوراه عن أطروحة فاعلية القواعد الجزائية في مواجهة تطور تقنيات البلوكتشين والعملات المشفرة أن القانون جاء منسجماً مع متطلبات المرحلة الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بكل أنواعها في الإمارة، وتبسيط إجراءات الحصول عليها في أي مكان وأي وقت، مع تشجيع القطاعين العام والخاص على تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الرامية إلى رقمنة الحياة في الإمارة.

عملات مشفرة

ولفت إلى أن دولة الإمارات حصدت الدرجة المثالية (10 نقاط من أصل 10) على مقياس السياسات الضريبية المُتعلقة بالعملات المشفرة والخدمات ذات الصلة، متفوقة بذلك على دول كبرى مثل ماليزيا وسويسرا، ما مكنها من تقلد مكانة متقدمة في ساحة العملات المشفرة، مشيراً إلى الجهود التي قادتها الإمارات لتوفير بيئة ملائمة للعملات المشفرة، وتحولها لوجهة للمستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.

أول مركز متخصص

وأردف بأن المجموعة تعتزم تدشين أول مركز متخصص في مجال القوانين الرقمية قريباً، وتطويره مع الشركاء الاستراتيجيين، وإنشاء بيت خبرة متخصص في تقديم التقارير المتعلقة بتقنية المعلومات قبل وأثناء مراحل التقاضي.

كما تعتزم المجموعة دعم المشاريع الصغيرة المتخصصة في تقنية المعلومات من الناحية القانونية، وتقديم النصح والإرشاد القانوني للأفراد ولمنصات تداول العملات المشفرة والأصول الافتراضية، إلى جانب التعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة، وتسخير الخبرات القانونية لشركائها الاستراتيجيين من خلال خبراء اقتصاديين وقانونيين وتقنيين بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، فضلاً عن المساهمة في دعم تقنيات الأمن السيبراني وتطبيقها بالتوازي مع سياسات الدولة.

بدوره، أكد الدكتور أجمل الحسين المحكم الدولي والمحامي في سيلبورن تشامبرز أهمية تشجيع التوجه نحو التخصص القانوني في مجالات الذكاء الاصطناعي المتعددة، وإثراء المشهد القانوني عبر تعزيز الرقمنة القانونية، ورفده بنخبة من المتخصصين القادرين على دراسة وتحليل التشريعات والسياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتوجيه وتشجيع التطور التكنولوجي بما يتناسب مع متطلبات السوق وضمان حماية المستهلكين والمعلومات الشخصية.

حماية الخصوصية

البروفيسور المساعد لعلوم الكمبيوتر بجامعة هيريوت وات دبي طلال شيخ يرى أن الذكاء الاصطناعي دخل في كافة القطاعات والمجالات وبالتالي دخل فيه ما يسمى بحماية الخصوصية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك ضرورة امتلاك المحامين كل الخبرة والدراية الكافية لتكون لديهم القدرة والإمكانية للتعامل مع التحديات الأخلاقية التي تتولد عن هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي.

ودعا إلى تدريب المحامين في هذا المجال الحيوي والهام لتمكينهم من فهم القضايا التي يكون فيها الذكاء الاصطناعي طرفاً بشكل أوضح وأشمل. واقترح أن يكون هناك نواة تدريبية يتلقى فيها المستهدفون تدريباً من قبل مختصين في التكنولوجيا، معتبراً ذلك إنجازاً مهماً على صعيد مهنة المحاماة.

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