طلاب يابانيون في يوم دراسي بمدارس «حماية»

قضى طلبة مدرسة هيروشيما ناجيسا في اليابان يوماً دراسياً كاملاً مع طلبة مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، بدءاً من الطابور الصباحي وعزف النشيدين الوطنيين الإماراتي والياباني، مروراً بحضور حصص دراسية علمية متخصصة، وانتهاءً بممارسة أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة.

والتقى اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، وفد مدرسة هيروشيما ناجيسا اليابانية، الذي ضم 14 طالباً وطالبة ومرافقيهم، وذلك في مدارس حماية للتربية والتعليم للبنين والبنات، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بحضور المقدم عبدالله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، والنقيب محمد أحمد بن شفيا، وجمال الشيبة، مدير مدارس حماية للبنين، وشمسة أحمد السويدي، مدير مدارس حماية للبنات بالوكالة، والهيئات الإدارية والتدريسية لمدارس حماية.

ورحب اللواء السويدي بوفد مدرسة هيروشيما ناجيسا، مؤكداً حرص مدارس حماية على تعزيز العلاقات ومد جسور التواصل.

وقدم شرحاً للوفد الطلابي عن نشأة مدارس حماية وأهميتها في ترسيخ السعادة لدى موظفي شرطة دبي ووضعها في قائمة الأولويات، بهدف خلق بيئة عمل إيجابية وسعيدة محفزة على الإبداع، مستعرضاً إحصاءات مدارس حماية خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد المنتسبين لمدارس حماية خلال العام الدراسي 2023 - 2024، 2330 طالباً وطالبة، موزعين على 5 مدارس، منها مدرستان للبنين، ومدرستان للبنات، وروضة للأطفال.

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