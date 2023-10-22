14 ألف فحص طبي و3 آلاف فعالية للتوعية بالسرطان

نظمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالشارقة، حملات توعية، وتواصل تقديم الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن السرطان على مدار العام، فضلاً عن تنظيم حملة ((أكتوبر الوردي)) السنوية التي أطلقتها ((القافلة الوردية))، التابعة للجمعية، مطلع الشهر الجاري، بمناسبة ((الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي)).

وقالت عائشة الملا مديرة الجمعية، في تصريح لـ ((البيان))، إن القضاء على سرطان الثدي حلم تسعى جميع المؤسسات والجمعيات المعنية بصحة ومكافحة السرطان إلى تحقيقه، لكن الطريق إلى هذا الهدف صعب وشائك، ولا يمكن التقدم فيه بمعزل عن المجتمع، فهو مسؤولية مؤسسية مجتمعية مشتركة.

وأفادت بأن الجمعية تحرص على الحد من انتشار سرطان الثدي في الدولة والوقاية منه، لذلك حرصت على تقديم 17،431 خدمة مجانية منذ بداية العام الجاري، تضمنت 3 آلاف و212 فعالية توعوية صحية حول سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، وأهمية إجراء الفحص الذاتي شهرياً وخطواته.

كما نجحت الجمعية في توفير 14،219 فحصاً طبياً مجانياً للكشف المبكر عن سرطان الثدي، توزعت على 10،947 فحصاً سريرياً للإناث، و2،847 فحصاً سريرياً للذكور، إلى جانب 332 فحصاً ماموغرامياً، و118 فحصاً بالأمواج فوق الصوتية.

دعم مادي

وأكدت أن تقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وعائلاتهم، يجسد جانباً من استراتيجية الجمعية الشاملة، التي تسعى لحث الخطى نحو مجتمع خالٍ من سرطان الثدي في الدولة، مضيفة، نعلم أن الطريق لتحقيق ذلك يتطلب رفع الوعي بالمرض، وتحويل الخطوات الوقائية منه إلى ثقافة مجتمعية، ولذلك نحرص على تكثيف ومضاعفة الجهود السنوية في تنظيم الحملات التوعوية والأنشطة التثقيفية حول العوامل المسببة لسرطان الثدي، وأعراضه، وأنواعه، وخطوات الفحص الذاتي، وفي الوقت نفسه نقّدم الفحوص الطبية المجانية للنساء والرجال.

وتابعت: ((استكمالاً لتلك الجهود، تستمر حملة ((أكتوبر الوردي)) ببرنامج متكامل، يتضمن أكثر من 90 فعالية متنوعة، لرفع وعي المواطنين والمقيمين في الإمارات وزوارها من النساء، على حد سواء، حول هذا النوع من السرطان الذي يعد أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في العالم، وتقديم الفحوصات الطبية المجانية للكشف المبكر عنه)).

برنامج

وبينت أن برنامج الحملة يتضمن مشاركة العيادة المتنقلة التابعة للقافلة الوردية، التي تقدم فحوصات الـ ((ماموغرام)) مجاناً لجميع المقيمات في الإمارات بعمر 40 عاماً فأكثر، من غير الحوامل والمرضعات، ممن لا يعانين أي أعراض مرضية، أو سبق لهن إجراء فحص ماموغرام خلال العامين الماضيين، كما تقدم ((العيادة المصغرة)) الفحوصات السريرية للسيدات من الفئة العمرية 20 عاماً وأكثر، ويستفيد موظفو وموظفات الشركات من باقات ((اليوم الصحي للشركات)) التي حجزتها شركاتهم.

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