«التربية»: نتوقع إنجاز 180 ألف معاملة تصديق ومعادلة شهادات في 2023

أفادت الدكتورة سميرة الملا مديرة إدارة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة حققت نتائج ملموسة في تطوير خدماتها، بما فيها التصديق التلقائي للشهادات من داخل الدولة، والاعتراف بالشهادات الصادرة من خارج الدولة، وذلك بعد إطلاقها للسياسة المحدثة للاعتراف بالشهادات، ما كان له أثر إيجابي كبير في المتعاملين.

وأوضحت أن الإدارة تستقبل يومياً ما يقارب 150 إلى 200 طلب لمختلف خدماتها، وتتوقع بلوغ عدد خدماتها المقدمة إلى 180 ألف معاملة لخدمات التصديق التلقائي ومعادلة الشهادات خلال العام الجاري، ولفتت إلى تحسن ملحوظ في تجربة المتعاملين، حيث تم قياس رضا أفراد المجتمع حول خدمة الاعتراف بالشهادات الصادرة من خارج الدولة.

وأشارت إلى أن خدمة التصديق التلقائي للشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات المرخصة داخل الدولة، أصبحت تنجز خلال دقائق، بدلاً من 3 أيام عمل، إذ تعتبر خدمة رقمية استباقية، تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات تصديق الشهادات الجامعية الخاصة بالطلبة في الدولة، مع ضمان جودة المخرج النهائي، تماشياً مع مستهدفات الحكومة الرقمية، واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي، لتكون عاملاً مساهماً في بناء مجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية.

ولفتت إلى أن التصديق التلقائي يعمل على تيسير رحلة الطالب الجامعي بعد التخرج من داخل الدولة، حيث كان يطلب في الوقت السابق من الطالب بعد تخرجه زيارة مراكز الوزارة لتصديق الشهادة الجامعية، إذ أصبحت تصدر الشهادة من الجامعة نفسها مصدقة تلقائياً.

حول إصدار الاعتراف بالشهادات من خارج الدولة، قالت إن إجراء الاعتراف يتم بالتعاون مع جهات أخرى، حيث يتم التواصل مع الجامعات للتأكد من صحة الشهادات، والتأكد من اعتماد الجامعة، ومراجعة العديد من الإجراءات، حتى يتم التأكد من صحة الشهادات المقدمة للاعتراف، ولكن السياسة الجديدة للاعتراف، تم من خلالها استحداث مفهومين لها، وهما: إضافة تصنيف الجامعات، وإضافة مفهوم التخصص، ما يسهل الأمر على القائمين على الاعتراف، من خلال متابعة تصنيفات الجامعات أو التعامل مع المهن التخصصية التي تحتاج إلى رخص لممارسة المهن، مثل شهادات الطب والهندسة.

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