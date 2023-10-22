القمة الشرطية العالمية تمدد الترشح لجوائزها إلى نهاية نوفمبر

أعلن المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية عن تمديد فترة الترشيحات لجوائز القمة الشرطية العالمية 2024 إلى 30 نوفمبر المقبل، التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي من 5 وحتى 7 من شهر مارس المقبل 2024.

وأكد العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، أن جوائز القمة لهذا العام طرحت 10 فئات، تشمل تخصصات متنوعة، بما يعزز الهدف منها بالاحتفاء بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكل العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، ممن يسخرون وقتهم وحياتهم للحفاظ على المجتمعات العالمية والمحلية آمنة مستقرة، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير الدولية رغم كل التحديات.

أفضل تطبيق

وأوضح العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا أن القمة أضافت هذا العام 3 فئات مهمة، تضمن تحقيق الشمولية لكل الأدوار المساهمة في خدمة القانون وتعزيز الأمن والسلامة، فجاءت جائزة ((أفضل تطبيق شرطي لهذا العام))، وتُمنح لتطبيق الشرطة الأكثر تميزاً من حيث التطوير والتنفيذ، وتهدف إلى تقدير ودعم الجهود المبذولة في الابتكار وسهولة وصول المتعاملين للخدمات، وكيف يمكن للتطبيقات الشرطية أن تعزز عمليات إنفاذ القانون والسلامة العامة.

خدمة العملاء

كما أشار إلى جائزة ((التميز في خدمة العملاء))، التي تحتفي بالأفراد والفرق والمنظمات التي أظهرت تفانياً وإنجازات استثنائية في تقديم خدمة عملاء متميزة .

السلامة المرورية

وفي الفئة الثالثة الجديدة، تحدث العميد الشيخ المعلا عن جائزة ((التميز في السلامة المرورية))، التي جاءت لتقدير وتحفيز الجهود والإنجازات المتميزة في تعزيز الطرق الأكثر أماناً .

10 فئات

وأوضح أنه مع إضافة 3 فئات جديدة، يُصبح العدد الإجمالي 10 فئات، تشمل جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وجائزة التميز في مجال علوم الأدلة الجنائية، وجائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، وجائزة أفضل مساهمة من أفراد المجتمع في المجال الشرطي، وجائزة التميز لأصحاب الهمم، وجائزة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً، وجائزة التميز في مجال التحقيق الجنائي، والفئات الثلاث السالفة الذكر .

استقبال المشاركات

يُذكر أنه بإمكان الراغبين في المشاركة الاطلاع على تفاصيل كل فئة وتقديم المشاركات عبر الرابط الإلكتروني

في الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة الشرطية العالمية، التي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 من قادة الشرطة الدوليين، وأكثر من 170 شركة عارضة، ومتحدثين وخبراء يمثلون أكثر من 109 دول، يتبادلون المعلومات والتجارب وأفضل الممارسات في قرابة 140 جلسة، إلى جانب تخصيصها معرضاً دولياً يسلط الضوء على أبرز الأدوات الرقمية والتكنولوجية ونظم الذكاء الاصطناعي الداعمة لعمليات مكافحة الجريمة في كل مكان.

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