ذياب بن محمد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة في واحة الكرامة

استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس في واحة الكرامة، لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، الذي يزور الدولة حالياً. واستعرض لونغ وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مراسم حرس الشرف، الذي اصطفَّ لتحيتهما، واستمع إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وفي ختام الجولة سجّل رئيس وزراء سنغافورة كلمة عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، زار لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وجمال السويدي، سفير الدولة لدى سنغافورة، وكمال آر فاسواني، سفير سنغافورة لدى الدولة، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل رئيس وزراء جمهورية سنغافورة والوفد المرافق الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

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