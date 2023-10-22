حاكم عجمان يحضر أفراح الكعبي

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس، الحفل الذي أقامته عائلة المرحوم، عبيد بن سالم سعيد الكعبي، بمناسبة زفاف نجلها أحمد عبيد بن سالم الكعبي إلى كريمة علي خميس بن مكحل الكعبي، وذلك في قاعة «البيت متوحد» بعجمان.

وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنياً للعروسين حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيس مكتب الحاكم وطارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين والمدعوين من المواطنين والمقيمين وأقارب وأهل العروسين.

وقدم الشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى العريس وذويه وذوي العروس. وتخلل الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة. وأعرب أهل العروسين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم.





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