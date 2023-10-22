حمدان بن محمد : فلسطين اللهم كن لهم عوناً ونصيراً
التاريخ
10/22/2023 7:28:25 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على حسابه في ((استوري انستغرام)) صورة لخريطة فلسطين تظهر فيها قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك، وكتب سموه: ((فلسطين اللهم كن لهم عوناً ونصيراً)).
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