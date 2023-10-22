حمدان بن محمد : فلسطين اللهم كن لهم عوناً ونصيراً

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على حسابه في ((استوري انستغرام)) صورة لخريطة فلسطين تظهر فيها قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك، وكتب سموه: ((فلسطين اللهم كن لهم عوناً ونصيراً)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز