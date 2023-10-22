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رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة يشهدان تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين

10/22/2023 7:28:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات شملت: التعليم وحماية البيئة والعمل المناخي والاقتصاد الأخضر وحلول خفض الكربون والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية والمدن الذكية بجانب شهادات المطابقة الحلال والتي تخدم أولويات التنمية والتقدم في البلدين.

وتبادل المذكرات والاتفاقيات خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومن الجانب السنغافوري، الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير في مكتب رئيس الوزراء الوزير الثاني للتربية والتعليم والوزير الثاني للشؤون الخارجية.

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