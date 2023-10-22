المستثمرون العالميون يواجهون جبلاً من المخاوف

قد يكون من الخطأ، في كثير من الأوقات، أن تظن أن الأسواق المالية تخبرك بأمور مفيدة عن الحياة الواقعية. الفترة الحالية هي أحد هذه الأوقات، فإسرائيل تشهد أياماً مظلمة، كما أن مخاطر اندلاع صراع أوسع نطاقاً خارج قطاع غزة، حقيقية على نحو محبط. لكن في الوقت ذاته، يبدو أن الأسواق فاشلة للغاية في أن تعكس مدى خطورة الموقف.

يحدث ذلك، رغم أن ذاكرة المستثمرين، في ما يتعلق بموجات التوترات الجيوسياسية، قوية للغاية. وعادة ما تسفر اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية، والربيع العربي، والأحداث المشابهة، عن تأثيرات على الأسواق مماثلة لتأثيرات الكوارث الطبيعية الكبرى في البلدان الغنية. ويكون الاتجاه حينها إلى الأمان، أو ما يُعرف باسم مزعج، هو ((العزوف عن المخاطرة)). لكن ذلك يُعد مزعجاً، لأن الأشخاص خارج الأسواق المالية قد يظنون أن ((العزوف عن المخاطرة))، يعني انخفاض المخاطر. فيما هو يعني، في حقيقة الأمر، تراجعاً لدرجة المخاطر التي يكون المستثمرون مستعدين للمخاطرة بها في محافظهم الاستثمارية.

وعلى أية حال، تُعد سمات الاتجاه إلى الأمان متسقة. يرغب المستثمرون بالأوقات العصيبة في أشياء آمنة، ولذلك، نشهد ارتفاعاً لأسعار السندات الحكومية، خاصة سندات الخزانة الأمريكية. ويتجه الدولار الأمريكي عادة إلى الصعود، وكذا الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن كلاسيكي آخر. أما الين الياباني، وهو ليس النوع ذاته من العملات العالمية، فيستفيد هو أيضاً عند سحب المستثمرين المحليين لأصولهم الخارجية لإعادتها إلى موطنها في خضم الأوقات العصيبة، أو، إذا أردنا الدقة، عندما يظن المتداولون حول العالم أنهم سيفعلون ذلك. وترتفع، عادة، أسعار الذهب هي الأخرى.

لكن هذا لا يحدث في حقيقة الأمر حالياً. تصاعدت أسعار الذهب بكل تأكيد، وإن لم تقفز لمستويات شديدة الارتفاع، ولا تزال الأسعار منخفضة بنسبة 3.5 % منذ مايو، حتى بعد المكاسب البالغة 8 % منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر. وبالمثل، عادت مكاسب النفط من جديد، بعدما تلاشت في أواخر سبتمبر، ما يعكس المخاوف بشأن دخول دول أخرى في الشرق الأوسط للصراع. لكن تُبقى زيادة الأسعار معتدلة، ولا تزال الأسعار دون حاجز 95 دولاراً للبرميل على نحو مريح.

يكمن الفضول الحقيقي، مع ذلك، في ما يتعلق بسندات الخزانة، التي تنخفض أسعارها بوتيرة مذهلة، وتدفع العائدات بدورها إلى الارتفاع. وسيكون أي شخص ذي اهتمام عابر بالأسواق على دراية بأن العائدات، والتي تعد ذات صلة قريبة بأسعار الفائدة القياسية، آخذة في الارتفاع منذ ما يزيد على العام، لكنها تبلغ مستويات شاهقة في الوقت الراهن، بل وواصلت ارتفاعها خلال الأسبوع المنصرم. وتسجل عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، أعلى مستوياتها منذ 2007، مع اقترابها من 5 %.

أحد التفسيرات المُحتملة وراء ذلك، هو أنه بينما تُعد الأنباء الآتية من إسرائيل مروعة، فإن احتمالية تورط دول أخرى في النزاع بشكل مباشر منخفضة. ومداً للخط على استقامته، يُعد هذا استشراءً للعنف الذي اعتدنا عليه طيلة عقود، وليس أكثر.

ثمة تفسير آخر، هو أن الخوف حقيقي، وأن المستثمرين يأخذون الأمر على محمل الجد، لكنهم في الوقت الحالي أمام جبال القلق الخاصة بهم، التي يتعين عليهم تسلقها، لكن يتوقف الكثير على ماهية الجبل المقصود بالحديث.

وكان هوو بيل كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا، أول من زرع هذه الصورة في وعي الأسواق خلال الصيف، حينما صرح بأن أسعار الفائدة تشبه ((جبل تيبل)) (في جنوب أفريقيا) على الأرجح، أي أنها مرتفعة، ولكن ذات قمة مستوية عند هذا المستوى المرتفع. وتشكّل هذه استعارة تصويرية جيدة لصيغة بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لمدة أطول، التي يواجه المستثمرون صعوبة في تعلم التعايش معها.

والتكتيك البديل، كما أشار بيل، يأتي على شكل جبل ((ماترهورن))، وهو جبل مدبب (بين إيطاليا وسويسرا). وبموجب هذه الصورة، تواصل الفائدة ارتفاعها، لكن البنوك المركزية تخفضها سريعاً مرة أخرى. ويحوز هذا النهج على شعبية في الأسواق الناشئة، وكان كبار المستثمرين يأملون في قرارة أنفسهم، أن تحذو الولايات المتحدة واقتصادات بارزة أخرى حذو هذا النهج، رغم تحذيرات صانعي السياسة المستمرة، من أنهم لن يتراجعوا حتى يصير التضخم تحت سيطرتهم على نحو صحيح.

إن التقبل الحقيقي لعدم خفض البنوك المركزية الفائدة سريعاً، وبالتالي، إنقاذ المحافظ الاستثمارية المتداعية لدى مديري الأصول، تثبت الأمور أنه صعب المنال. وينشد المستثمرون عوائد أعلى، مراراً وتكراراً، ويقولون إن الوقت حان للتكالب على شراء السندات، وتأمين عوائد لأعوام مقبلة. وقد يكون هذا منطقياً للمقبلين على شراء السندات، مثل سندات الخزانة والديون الحكومية البريطانية، التي تُعد فرص العجز عن سدادها ضئيلة إلى معدومة، بنية الإبقاء على السندات في حيازتهم حتى موعد استحقاقها. لكن الذين ينشدون أعلى العوائد مخطئون من جديد.

وذكر تريفور غريثام مدير الأصول المتعددة لدى ((رويال لندن أسيت مانجمنت))، أن ((هوو بيل تحدث عن جبل تيبل، لكني أعتقد بأن الوضع أشبه ما يكون بجبل بن نيفيس (في إسكتلندا))). وأضاف: ((أنت تظل تعتقد بأنك في القمة، لكن ينقشع الضباب بعد ذلك، لتدرك أنك لست في القمة)).

من الصعب على الصفقات المرتبطة بأصول الملاذ الآمن الأخرى أن تنجح، طالما ظلت السندات عالقة في الضباب الذي يكتنف القمة. فمن غير المُتوقع أن ينزلق الدولار أمام الين، على سبيل المثال. وبينما تقترب العائدات من ذروتها بشكل ما، إلا أن علاقة الارتباط بين هذين الاثنين، صمدت أمام اختبار الزمن.

ومع ذلك، يتمسّك حملة السندات بالأمل. وأفاد آخر استطلاعات ((بنك أوف أمريكا))، بأن أكثر من نصف مديري الصناديق لا يزالون يتوقعون انخفاض العائدات في غضون الـ 12 شهراً المقبلة، وهي أعلى نسبة على الإطلاق منذ عقدين. سيكونون على حق في يوم من الأيام، ولكن حتى أكثر المتاعب الجيوسياسية قسوة، لن تكون كافية لتمنحهم فترة من الراحة أو تهدئة لعمليات البيع تحت وطأة الذعر. قد يتمتع جبل ((تيبل)) بقمة مستوية، لكنه يلقي بظلال طويلة.

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