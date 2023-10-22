«نيو موبيليتي» تحصد 10 ملايين دولار في جولة تمويل

أعلنت شركة نيو موبيليتي (نيو)، المتخصصة في مجال خدمات لوجستيات الميل الأخير والتنقل والبنى التحتية الكهربائية بالكامل، إطلاق حلول الميل الأخير في الإمارات. يأتي ذلك عقب اجتياز مرحلة التمويل السابق للافتتاح الرسمي بنجاح، حيث تمكّنت من جمع 10 ملايين دولار في مرحلة الإغلاق الأوّلي من التمويل، وذلك من شركة دلتا كورب هولدينج (دلتا)، منصة تمويل الأصول الخضراء؛ وبايس ساستاينابيليتي فاند (بايس)، شركة الخدمات اللوجستية وغيرها من المستثمرين.

وسيصبّ هذا الاستثمار مباشرة في خدمة رؤية نيو لا سيّما وأنّها تطمح إلى توسيع رقعة عملياتها لتشمل أسطولاً من 5000 مركبة كهربائية بحلول العام 2025. وأكدت الشركة التزامها بمواءمة عملياتها وأعمالها مع مبادرة الإمارات لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية وجدول أعمال ((كوب28)).

وقال أبشيك شاه، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة نيو موبيليتي: هذا التمويل إنجاز مهم في رحلتنا نحو تحقيق طموحنا، إذ أسهم في تسريع التحول نحو لوجستيات الميل الأخير الصديقة للبيئة.

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