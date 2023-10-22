بحث تعزيز علاقات القطاع الخاص في الإمارات وفيجي

بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات في مكتبه بدبي مع مانوا سيرو كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتعاون والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاتصالات بجمهورية فيجي ووفد مرافق له سبل استغلال الفرص المتاحة في مجالات عدة أهمها قطاع السياحة والأمن الغذائي، والعمل على معالجة التحديات اللوجستية لتعزيز التعاون بين الجانبين. حضر اللقاء المهندسة فريدة عبد الله العوضي رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات سعي الغرف لزيادة آفاق التجارة البينية بين دولة الإمارات وجمهورية فيجي من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل البعثات التجارية، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين. وشدد على أن اتحاد غرف الإمارات كممثل للقطاع الخاص على أتم الاستعداد لبحث فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص بجمهورية فيجي وتبادل الخبرات بهدف تحقيق مزيد من المكاسب، بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة.

من جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتعاون والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاتصالات بجمهورية فيجي، عن اعتزازه بالصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيجي، التي تنعكس إيجاباً على متانة علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً دعمه لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز علاقات القطاع الخاص بين البلدين الصديقين، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، ويعود بالمنفعة على أصحاب الأعمال والمستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز