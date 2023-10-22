9.3 مليارات رهون الوحدات السكنية بأبوظبي في 2023

تراجع حجم رهون الوحدات العقارية السكنية في أبوظبي حوالي 6% خلال العام الجاري وفق مؤشرات حديثة للقطاع صادرة عن دائرة البلديات والنقل لتنخفض إلى 9.3 مليارات درهم خلال التسعة أشهر من العام الجاري مقابل 9.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها العام الماضي.

وأوضحت البيانات بأن عدد الوحدات المرهونة العام الجاري تقلص بدورها لينخفض من 5841 وحدة عن عام 2022 إلى 4891 وحدة منذ بداية العام الجاري. وكانت الشقق السكنية بكافة أشكالها الأقل في حركة الرهن العقاري عن طريق برامج التمويل بحصة 14% من إجمالي حجم الرهون التي تمت منذ بداية العام بحوالي 1.3 مليار درهم مقابل ملياري درهم في الفترة نفسها من 2022. واستحوذت الشقق على حصة بلغت 24% من عدد الوحدات المرهونة منذ بداية العام الجاري بحوالي 1873 شقة مقابل ما يزيد على ألفي شقة مرهونة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظت رهون الفلل والتاون هاوس على حصة متزايدة العام الجاري عن مثيلاتها العام الماضي، حيث سجلت الحصة الأكبر من حجم الرهون العام الجاري بنسبة 86% بحوالي 8 مليارات درهم خلال الشهور التسعة مقابل 7.8 مليارات في 2022. وبلغت حصة الفلل 76% من الوحدات المرهونة بحوالي 3718 وحدة خلال الشهور التسعة مقابل 3896 وحدة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتأثر سوق الرهونات العقارية بشكل عام بالتغيرات المتلاحقة التي شهدتها معدلات أسعار الفائدة البنكية على مدار العام.

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