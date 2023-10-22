مكتب الذكاء الاصطناعي يوقع اتفاقية شراكة مع «كود دوت أورغ»

وقّع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مذكرة تفاهم مع منظمة ((كود دوت أورغ))، لتعزيز الشراكة الشاملة في المجالات التكنولوجية، وفي تطوير وتبنّي الأساليب التي تعتمد الحلول التكنولوجية وعلوم الكمبيوتر، وتنفيذ أنشطة ومشاريع مشتركة، تتضمن برامج بناء المهارات اللازمة لقيادة المستقبل الرقمي في دولة الإمارات.

وقّع الاتفاقية صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وفرانسيسكو خوسيه غارسيا ديل بوزو المؤسس والمدير التنفيذي لدى شركة ((جينيرسين كود))، ومدير ((كود دوت أورغ)) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن فعاليات ((جلوبال ديف سلام))، التي عقدت في مقر المبرمجين، بالتزامن مع معرض جيتكس جلوبال 2023.

وأكد صقر بن غالب أن الشراكة الجديدة، تأتي ضمن الجهود الحكومية لتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في المجالات الرقمية ومجالات البرمجة، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية في الدولة، وبناء المهارات الوطنية والعالمية في المجالات التكنولوجية، انطلاقاً من دولة الإمارات، وإنشاء شبكات تجمع المؤسسات الرائدة للاستفادة من تجاربها، ومشاركة الخبرات الناجحة معها.

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