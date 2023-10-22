شهادة «مبتكر» لـ20 خريجاً من رواد الأعمال

منحت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، 20 خريجاً من رواد الأعمال، شهادة دبلوم ((مبتكر)) لمهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشاريع الريادية.

واستغرق برنامج الدبلوم المُعتمد من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مدة 12 أسبوعاً، وتضمن 100 ساعة من التدريب والممارسة، وشهد البرنامج الذي يحظى بدعم ((مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة))، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تنظيم 14 ورشة عمل متنوعة تحت إشراف مجموعة من أفضل الخبراء في الصناعة قدموا خلالها فهماً شاملاً لرحلة المنتج من الفكرة وحتى التصنيع، كما سعى البرنامج الذي يندرج تحت مظلة ((منطقة القوز الإبداعية)) إلى إنشاء مجتمع من الصُناع الذين تجمعهم طموحات ورؤى مشتركة، وينسجمون معاً في طرق التفكير.

ولفتت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في ((دبي للثقافة))، إلى حرص الهيئة على تمكين رواد الأعمال والصناع المحليين وأصحاب المواهب.

وقالت: ((تتميز دبي ببيئة إبداعية جذابة قادرة على دعم وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعمل ((دبي للثقافة)) من خلال مبادراتها ومشاريعها المختلفة، ومن بينها برنامج ((مبتكر)) على توفير منصة حيوية تمكن رواد الأعمال والصناع من اكتساب المعرفة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتسهم في تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، حيث نسعى من خلال البرنامج إلى فتح الآفاق أمام رواد الأعمال وتشجيعهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة)).

ويتضمن الدبلوم، الذي أطلقته ((دبي للثقافة)) بالتعاون مع ((كولاب))، أول مكتبة مواد مصممة لدعم الصناع بالإمارات، ويسعى إلى تطوير المهارات الشخصية عبر3 مجالات رئيسية.

وتوّج البرنامج بتنظيم ((مسابقة ماكاثون)) بين مجموعات معينة كُلفت بتنفيذ مشاريع محددة، فضلاً عن ذلك طرح البرنامج الذي شارك فيه 25 مرشحاً موضوعات عدة شملت ريادة الأعمال، وتصور المنتجات، وأساسيات التصنيع، والتصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD، وحماية الملكية الفكرية، والتصنيع الإضافي والمطروح، وأساسيات الأعمال اليدوية ووحدات الأعمال، وشهد البرنامج أيضاً تنفيذ مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المواقع الرئيسية في القوز والمناطق الصناعية الأخرى في دبي.

واستقطب البرنامج أكثر من 150 مرشحاً، اختير منهم 25 فقط يعملون في مجالات متنوعة، وتم تقسيمهم إلى 5 فرق للمشاركة في مسابقة ((ماكاثون)) التي استمرت على مدار شهر سبتمبر، نفذوا خلالها محاكاة لرحلة ريادة الأعمال في مجال الصناعة، تعرفوا فيها على عملية تطوير المنتجات وإنشاء النماذج الأولية وتخطيط الأعمال للمشاريع المبتكرة القائمة على المنتجات، ما أتاح لهم فرصة العمل ضمن فرق صغيرة قامت بوضع تصور خاص لمنتج مبتكر، وإنجاز الدراسة الاقتصادية له، وتصميمه ووضع نموذج أولي سريع له، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتسويق والتصنيع، وتم عرضه كمشروع ناشئ على لجنة التحكيم، حيث فاز في التحدي كل من منى زايد راشد، وسلامة الهجري، وهاجر الأنصاري ومنار المرزوقي.

وقال عبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال في دائرة الاقتصاد والسياحة: ((يعد برنامج ((مبتكر)) ودبلوم الصانع الذي يدعمه دليلاً على سنوات من التعاون الوثيق بين مختلف خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في دبي.

وتشترك جميعها في إلهام ودعم مجتمعات الصناع المحليين والشركات الناشئة المبتكرة، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، لدعم ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية.

ويعكس الاحتفال بتخريج هذه المجموعة من رواد الأعمال الطموحين، قوة الشراكة التي تجمعنا مع ((دبي للثقافة))، حيث نمهد معاً الطريق لهم لبدء رحلتهم، بعد حصولهم على فهم عميق للأسواق المحلية، والمهارات اللازمة لتطوير منتجات رائدة)).

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