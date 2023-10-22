الشركات العالمية تواصل التدفق على دبي

تواصل تدفق الشركات العالمية على دبي، حيث عززت الإمارة مكانتها وجهة للأعمال والشركات والمؤسسات والاستثمارات العالمية بفضل بيئتها الأساسية والتشريعية المميزة والمقومات الداعمة لنمو وتوسع الشركات إقليمياً وعالمياً، فيما اعتبرت «سناب إنك» الإمارة «المكان الذي يتيح الفرصة للجميع لتحقيق طموحاتهم وبلوغ النجاح».

وأعلنت «أوكتيف لإدارة الأصول»، إحدى الشركات البارزة المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، عن تأسيس مقرها الجديد في دبي بصفة رسمية، لمزاولة نشاطها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الإمارات عموماً، ودبي بشكل خاص، تدفقاً متزايداً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الطامحين للاستثمار والاستقرار في الدولة.

كما أعلنت شركة زيمبابوي الموحّدة للألماس، نقل غالبية عمليات مبيعاتها إلى دبي، مع التركيز على المعاملات المباشرة مع عمال القطع والصقل والتجار، متجاوزة بذلك الوسطاء بشكل فعال، بحسب بيزنس إنسايدر أفريكا.

وأكد إينوك مويو، مدير المبيعات والتسويق في الشركة، أن دبي غيّرت قواعد اللعبة وأدى قرار بيع الأحجار الخام في الإمارات إلى إلغاء الحاجة إلى الوسطاء الذين شاركوا سابقاً في المزادات داخل الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

من جانبها وصفت «سناب إنك» بأنها المكان الذي يتيح الفرصة للجميع لتحقيق طموحاتهم، والنجاح في بلوغ مساعيهم، لافتاً إلى أن الإمارة تمضي في مسار مميز فيما يتعلق بتعاملها مع التقنيات الجديدة، وتواصل تعزيز تقدمها على هذا المسار، وتبذل جهوداً حثيثة لتعزيز جاذبيتها لكبرى الشركات التقنية العالمية.

وقال جورج ولفارت، رئيس قسم السياسات العامة لدى «سناب إنك» الأمريكية لتقنيات التواصل الاجتماعي، إن دبي تتمتع بآفاق هائلة للنجاح والريادة العالمية فيما يتعلق بمستقبل تقنية الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الإمارة تتعامل على نحو إيجابي للغاية مع كل ما يخص الذكاء الاصطناعي، سواء مع التقنية نفسها أو الشركات المتخصصة فيها أو الأفراد النابهين والموهوبين في هذه التقنية.

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