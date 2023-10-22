رئيس المعهد لـ« البيان»: «ريادة الأعمال» في «كلية لندن» بدبي يدعم 50 شركة ناشئة

أكد إيهاب طبارة، رئيس معهد ريادة الأعمال ورأس المال في كلية لندن لإدارة الأعمال، أن مسابقة الشركات الناشئة التي ينظمها المعهد سنوياً تعتبر خريطة طريق واضحة لأصحاب الأفكار الريادية، تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة عالمياً.

وقال لـ((البيان))، إن المعهد أسهم في دعم وتطوير 50 شركة ناشئة خلال العامين الماضي والجاري، مشيراً إلى أنه يحرص على دعم المشاريع، لا سيما المتعلقة بالاستدامة من خلال تنظيم مسابقة سنوية للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعتبر منصة ديناميكية لتحفيز الإبداع والابتكار في المنطقة.

5 أهداف

وأوضح أن المسابقة ترمي إلى 5 أهداف رئيسة، هي: تشجيع وتحفيز الاستثمار في المشروعات المبدعة والمبتكرة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وإذكاء روح التنافس والإبداع والابتكار لدى رواد الأعمال، ودعم أفكار المشاريع المبدعة والمبتكرة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وتشجيع رواد الأعمال على تطوير قدراتهم ومهاراتهم من خلال التأهيل والتدريب.

وأوضح أن المسابقة التي نظمت هذا العام واستقطبت أكثر من 100 طلب تعتبر جسراً يصل رواد الأعمال الطموحين مع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على امتداد المنطقة، وذلك بدعم من معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص في كلية لندن لإدارة الأعمال، كما تمثل فرصة استثنائية لدعم أصحاب الشركات الناشئة ومساعدتهم على تحقيق النجاح، من خلال تأمين الدعم المالي وتعزيز حضور شركتهم في السوق.

30 مشروعاً

وأشار إلى أنه تم اختيار أفضل 30 مشروعاً مبتكراً ويتلاءم مع معايير المسابقة التي تشترط فعالية المشروع وإيجابية مخرجاته على المجتمع، ثم تم وضعها في حاضنات أعمال لمدة 3 أشهر لتحسين وتطوير نماذج أعمالهم، بعدها تم اختيار أفضل 10 مشاريع في الدور نصف النهائي للمسابقة من قبل لجنة مؤلفة من خمسة خبراء.

وأضاف أن المشاريع العشرة أيضاً تم وضعها في جولة أخرى من الحاضنات المتقدمة لتحسين مستواها لتكون مؤهلة للفوز، مشيراً إلى فوز 5 مشاريع من دولة الإمارات، أبرزها منصة ((ذا سربلس)) من دولة الإمارات، وهي توفر حلولاً للاستدامة عبر تحويل الموارد غير المستثمرة بالقدر الكافي إلى قيمة ملموسة، حيث تتمتع المنصة بقاعدة عملاء متنامية في دولة الإمارات والمملكة المتحدة والدنمارك، وتسعى إلى مساعدة 500 شركة داخل دولة الإمارات خلال العام المقبل على اتخاذ إجراءات مناخية ملموسة لتخفيض انبعاثاتها بمقدار النصف بحلول عام 2030.

وأوضح أن الشركات تسهم في زيادة تفاقم مشكلة الهدر التي تبلغ تكلفتها 288 مليار دولار سنوياً، وذلك نتيجة النفايات الناجمة عن المواد غير المستخدمة، والمخزون الفائض، والأصناف التي يتم استخدامها أو إتلافها في إحدى مراحل سلسلة التوريد، وتتكبد الشركات من جراء هذه المشكلة نحو ما بين 10 إلى 30 % من إيراداتها السنوية بسبب إخفاقها في معالجة مشكلة الموارد الفائضة.

وحول أهمية استضافة إمارة دبي مثل هذه المسابقات أوضح أنها تتمتع بحاضنات ومسرعات للأعمال، وتعزز ثقافة ريادة الأعمال التي تتناغم مع نظام بيئي تنافسي يسهل بدء تشغيل المشروعات، إضافة إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة على وجه العموم، وإمارة دبي على وجه الخصوص للمشاريع الناشئة على التوسع ودخول أسواق جديدة.

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