الرئيس والشريك المؤسس لـ « البيان»: «كيتوبي» تدرس طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام

كشف محمد بلوط الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ((كيتوبي))؛ شركة المطاعم متعددة العلامات التجارية القائمة على التكنولوجيا الرائدة عالمياً، عن خطة لطرح جزء من الشركة للاكتتاب العام في السنوات القليلة المقبلة. وتقوم الشركة المليارية التي تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم)، وتتخذ من دبي مقراً لها، بدراسة الوقت المناسب للقيام بهذه الخطوة المهمة.

ويتضمن هيكل ملكية ((كيتوبي)) حصصاً مملوكة من قبل عدد من العاملين في إدارة الشركة، عبر عقود خيارات الأسهم، بالإضافة إلى استثمارات مؤسسية من قبل ((سوفت بنك))، والقابضة (إي دي كيو) من أبوظبي، و((شيميرا))، المتخصصة في إدارة أكبر صناديق الاستثمار المشتركة، وغيرها من شركات الاستثمار العالمية.

وفي مقابلة مع ((البيان))، أكد بلوط على الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا في تطوير البنية التحتية لعمليات كيتوبي، وإدارتها لعدة علامات تجارية في مواقع مركزية، وأعلن أن الشركة بصدد إطلاق أول مطبخ شبه أوتوماتيكي في دبي، يعتمد على الروبوتات.

وأوضح بلوط أن كيتوبي تدير حالياً أكثر من 200 منفذ (تتنوع بين مطابخ ومطاعم)، وتضم محفظتها أكثر من 100 علامة تجارية، وذلك بعد إتمام 18 عملية استحواذ على عدة علامات تجارية خلال الأشهر الأخيرة، من أضخمها الاستحواذ على مجموعة ((أوج))، التي تنضوي تحت مظلتها مجموعة من العلامات التجارية المعروفة في توصيل وتقديم الطعام، مثل ((أوبريشن: فلافل))، و((كاتش 22))، و((أواني))، و((سوشي دو))، وغيرها.

كما سلط بلوط الضوء على الملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها كيتوبي، والتزامها بتلبية متطلبات المستهلكين، عبر توفير منتجات عالية الجودة بأسرع وقت ممكن، وذلك بهدف تعزيز ميزاتها التنافسية، ما يفضي إلى زيادة هوامش الربح، نتيجة العودة المتكررة للعملاء، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تسهم في الاستحواذ على حصص سوقية أكبر، وتنعكس إيجاباً على التقييم العام للشركة.

بيئة مميزة

أكد بلوط أن دبي التي احتضنت تأسيس وتوسع كيتوبي، تشكل بيئةً مميزةً للعمل، خاصةً في ظل علاقة التعاون والترابط الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى ندرة هذه الشراكة الوثيقة في أي مدينة أخرى حول العالم.

وأضاف بلوط: ((يتميز القطاع الخاص في دبي بعلاقته الوثيقة مع صنّاع القرار، ومساهمته في صياغة السياسات في الإمارة، ما يساعد في توفير حلول سريعة وفعالة للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال)). وأشار إلى أهمية ذلك في دعم إنشاء وتوسع شركات مليارية مثل كيتوبي، وذلك في إطار تركيز دبي الكبير على قطاع التكنولوجيا، وتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا المجال. كما أردف بلوط ((أن البيئة التشريعية في دبي ودولة الإمارات عصرية للغاية وداعمة للأعمال، ما يسهم في تسهيل إجراءات إنشاء الشركات، وجمع التمويل واستقطاب المواهب اللازمة لعملها)).

طلب متزايد

تأسست كيتوبي في دبي منذ خمس سنوات، بهدف إيجاد حل لتحدٍ يواجه قطاع المطاعم والمقاهي، وهو الطلب المتزايد على خدمة التوصيل للمنازل، وذلك من خلال بناء شراكات مع المطاعم، لمساعدتها على توسيع نطاق انتشارها، عن طريق الطهي نيابةً عنها في مطابخ كيتوبي الحديثة.

وأوضح بلوط أن ارتفاع حصة توصيل الطلبات الخارجية، أدى إلى انخفاض هوامش ربح المطاعم، ففي السابق، كانت حصة التوصيل من إجمالي المبيعات تصل إلى 10 %، مقارنة بـ 90 % من عوائد تقديم الوجبات داخل المطعم، وبالتالي، كان يُنظر إلى عوائد التوصيل كمصدر إضافي للإيرادات. لكن حصة التوصيل ارتفعت إلى ما يقرب 50 % من إجمالي عمل المطاعم على مستوى المنطقة، ما استلزم إضافة تكلفة رسوم تطبيقات التوصيل، وكلفة نقل الطلبات الخارجية. وقد أدى هذا التغيير الجذري في آليات العمل، إلى انخفاض الأرباح الصافية، وتكبيد العديد من المطاعم خسائر تشغيلية فادحة، نظراً لأن نماذج عمل المطاعم التقليدية في السابق، بنيت لخدمة العملاء في المطعم، وليس للتوصيل الخارجي.

واستجابةً لهذا المشهد المتغير، استهدفت كيتوبي، منذ انطلاقتها، زيادة العوائد لكل قدم مربعة، وذلك من خلال إدارة عمليات قائمة على عدة علامات تجارية ضمن نفس المساحة، والعمل على رفع مستوى الكفاءة، وتحسين استخدام الموارد. ويسهم هذا النهج في تحقيق عوائد أعلى، لكنه يتطلب دقة عالية جداً في التشغيل والإدارة.

امتياز تجاري

أبرمت كيتوبي، منذ انطلاقتها، شراكات مع مطاعم عدة للحصول على حقوق امتیاز إدارة خدمات التوصيل الخاصة بها، ما يتيح للمطعم التركيز على خدماته المباشرة ضمن مرافقه وفروعه، فيما تتولى كيتوبي إدارة عمليات التوصيل من مواقعها المنتشرة في جميع أرجاء المدينة، الأمر الذي يساعد المطاعم على توسيع نطاق وصول وجباتها إلى مناطق أكثر، وتكون كيتوبي صاحبة الامتياز التجاري لعمليات التوصيل لمجموعة من المطاعم، مقابل دفعها رسوم امتياز عن كل وجبة يتم توصيلها. وتتم عمليات التوصيل بالاعتماد على تطبيقات التوصيل الرقمية، مثل ((طلبات)) و((ديلفرو)) وغيرها، لتسهيل توصيل الوجبات.

ومن هنا، باتت كيتوبي تدير مطبخاً متكاملاً بطواقم عمل متخصصة، تقدم جميع الخدمات المرتبطة بتحضير الوجبات، وتقدم خدماتها للتوصيل عبر منصات التطبيقات الأخرى، كما تدير أسطول مركباتها الخاص، لضمان سرعة وكفاءة عمليات التوصيل.

تحول استراتيجي

بعد 3 سنوات من انطلاقتها، أرست كيتوبي استراتيجية قائمة على ثلاثة محاور رئيسة: تشمل البنية التحتية، والمحتوى (الأطعمة والوجبات)، وعمليات التوزيع (التوصيل).

وخلال سنوات عملها الأولى، عملت كيتوبي على تطوير بنية تحتية عالية الكفاءة، لإنتاج وجبات متنوعة متعددة العلامات التجارية في مواقع مركزية موزعة في عدة مناطق. وفي ظل النمو السريع الذي حققته الشركة، وسعت استراتيجيتها، لتشمل عمليات الاندماج الأفقي، والاستحواذ على علامات تجارية موجودة، والتحول من شراء حقوق الامتياز التجاري لعلامات تجارية، إلى الاستحواذ على هذه العلامات، ما ساهم في تحول كيتوبي من مشغّل إلى مالك للمطاعم.

انتشار واسع

وأكد بلوط قدرة كيتوبي على الاستفادة من شبكتها المكونة من 200 موقع، لتوسيع نطاق انتشار العلامات التجارية التي تستحوذ عليها الشركة، مثل ((أوبريشن: فلافل))، بشكل فعال وسريع في مختلف أنحاء المنطقة، دون وجود فروع فعلية لتلك العلامات في هذه المناطق، وإنما باعتمادها بشكل رئيس على مطابخ كيتوبي.

وأشار إلى أن الشركة باشرت في توسيع فروع مطاعم العلامات التجارية ضمن محفظتها، بينما تبقى الفروع التقليدية للمطاعم أساسية لتجربة المستهلكين، وتشكل 20 % فقط من إجمالي أصول الشركة. إذ تمثل طلبات التوصيل إلى المنازل 80 % من تفضيلات جيل الألفية، بينما تستحوذ زيارة فروع المطاعم على 20 % من اهتماماتهم.

واختتم بلوط: ((تضاعف حجم أعمال الشركة خلال العام الماضي، وستعمل كيتوبي على مواصلة هذا النمو السريع، الذي بدأته من دبي، وعملت على توسيعه إلى جميع أنحاء المنطقة، حيث ستستحوذ دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، على حصة متساوية من أعمالنا، بحلول نهاية العام الجاري ، تزامناً مع نمو متسارع للشركة في كل من قطر والكويت والبحرين.

فالمنطقة تتمتع بسلة استهلاك كبيرة للمطاعم، في ظل ارتفاع الإنفاق على الأطعمة، وانخفاض تكلفة تلبية متطلبات العملاء، بما يشمل كلفة العمالة، والتوصيل، وتحضير الطعام، والخدمات اللوجستية. إذ يتراوح متوسط حجم السلة بين 18 - 20 دولاراً، وهو متوسط سعر الوجبة للتوصيل. وبالتالي، تتيح هذه المنطقة هوامش ربح جيدة، مقارنة بالأسواق العالمية)).

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