9 فنادق فئة 5 نجوم في دبي خلال 12 شهراً

أضاف القطاع الفندقي في دبي 9 فنادق جديدة فئة 5 نجوم خلال عام، تضم 3106 غرف، ترفع إجمالي عدد الفنادق من هذه الفئة مع نهاية يوليو الماضي إلى 156 فندقاً، مقابل 147 بنهاية يوليو 2022.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ارتفع عدد الغرف الفندقية فئة 5 نجوم من 48190 في يوليو 2022 إلى 51296 غرفة بنهاية العام الماضي، في ظل توجه الفنادق العالمية لتعزيز حصتها من السوق المحلي في هذه الفئة.

وتستحوذ الفنادق 5 نجوم على 35 % من عدد الغرف الفندقية في الإمارة، حيث نجحت هذه الفئة أول 7 أشهر من العام في تحقيق متوسط إشغال 74 % .

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