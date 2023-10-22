النفط يرتفع للأسبوع الثاني و«برنت» يزيد %1.4

حقق النفط مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب التوترات في الشرق الأوسط، حيث حقق خام برنت مكاسب بنسبة 1.4%، في حين حقق الخام ‏الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%. ويوم الجمعة انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.2% إلى 92.16 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي انتهى أجلها بعد التسوية الجمعة، 62 سنتاً أو 0.7% إلى ‏‏88.75 دولاراً للبرميل. وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر ‏تداولاً لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً عند التسوية إلى 88.08 دولاراً ‏للبرميل.‏

وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع.‏

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: ((يظل الشرق الأوسط ‏محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى ‏المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط)).‏

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