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«فيتش»: 3.4 % نمواً متوقعاً لاقتصاد دبي 2024

10/22/2023 7:28:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقعت ((فيتش سوليوشنز))، أن تحقق دبي 3.4 % نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل. وبحسب تقرير أصدرته المؤسسة الأمريكية للدراسات الاقتصادية من المتوقع أن تبقى قطاعات النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والخدمات المالية، والسياحة وما يرتبط بها من قطاعات هي المحركات الأساسية لاقتصاد دبي خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الجاري، وعلى مدار العام المقبل، وهي المسؤولة عن تحقيق اقتصاد دبي للنمو في ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة من المتوقع أن تبلغ 3.4 % في 2024.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تتضافر عدة عوامل إيجابية وتؤدي إلى تحفيز كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار في دبي في 2024، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز نمو اقتصاد الإمارة خلال العام نفسه، لافتةً إلى أن أبرز هذه العوامل هو تراجع الضغوط التضخمية، ارتفاع النفط على نحوٍ طفيف، وتخفيف سياسات التشدد النقدي التي تنتهجها مختلف اقتصادات العالم، بما في ذلك اقتصادات المنطقة، منذ فترة تناهز العامين.

وأوضح التقرير أن اقتصاد دبي سجل خلال النصف الأول 3.2 % نمواً سنوياً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما من المتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارة بالربع الثالث من العام نمواً سنوياً مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي يبلغ 3.6 %، ما يعكس الطابع المتسارع الذي يتميز به نمو اقتصاد دبي في الوقت الراهن.

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