«فيتش»: 3.4 % نمواً متوقعاً لاقتصاد دبي 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقعت ((فيتش سوليوشنز))، أن تحقق دبي 3.4 % نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل. وبحسب تقرير أصدرته المؤسسة الأمريكية للدراسات الاقتصادية من المتوقع أن تبقى قطاعات النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والخدمات المالية، والسياحة وما يرتبط بها من قطاعات هي المحركات الأساسية لاقتصاد دبي خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الجاري، وعلى مدار العام المقبل، وهي المسؤولة عن تحقيق اقتصاد دبي للنمو في ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة من المتوقع أن تبلغ 3.4 % في 2024.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تتضافر عدة عوامل إيجابية وتؤدي إلى تحفيز كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار في دبي في 2024، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز نمو اقتصاد الإمارة خلال العام نفسه، لافتةً إلى أن أبرز هذه العوامل هو تراجع الضغوط التضخمية، ارتفاع النفط على نحوٍ طفيف، وتخفيف سياسات التشدد النقدي التي تنتهجها مختلف اقتصادات العالم، بما في ذلك اقتصادات المنطقة، منذ فترة تناهز العامين.
وأوضح التقرير أن اقتصاد دبي سجل خلال النصف الأول 3.2 % نمواً سنوياً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما من المتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارة بالربع الثالث من العام نمواً سنوياً مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي يبلغ 3.6 %، ما يعكس الطابع المتسارع الذي يتميز به نمو اقتصاد دبي في الوقت الراهن.
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