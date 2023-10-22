الأرجنتينيون يترقّبون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط تدهور اقتصادي حادّ

يترقّب الأرجنتينيون بقلق الأحد نتائج انتخابات رئاسية يمكن أن تغيّر بالكامل المشهدية السياسية في البلاد، في استحقاق يبدو فيه اليميني المتطرف خافيير ميلي المرشح الأوفر حظًا.

بعدما كانت واحدة من أغنى دول العالم، تعاني الأرجنتين منذ عقود من ركود بحيث لم تتمكن من تجنب ازمات مالية تتجلى في ديون وسوء إدارة مالية وتضخم يبلغ حاليًا 140% على أساس سنوي.

وأغلقت مراكز الاقتراع مساء الأحد، في حين يتوقّع أن تصدر النتائج الأولية خلال ساعات.

وأعلنت السلطات الانتخابية أن نسبة المقترعين بلغت بحسب التقديرات الأولية 74 بالمئة من أصل 35 مليون ناخب مسجّلين.

وستلي الدورة الأولى من الانتخابات جولة إعادة في 19 نوفمبر إلّا إذا فاز أحد المرشحين بـ45% على الأقلّ من الأصوات أو بـ40% مع فارق عشر نقاط أو أكثر من أقرب مرشح في نسب التصويت.

ويقول العديد من الناخبين إنهم خائفون وقلقون ممّا ستحمله الانتخابات، خلال اختيارهم بين المرشحين الأوفر حظًا - أي خافيير ميلي ووزير الاقتصاد سيرخيو ماسا ووزيرة الأمن السابقة باتريسيا بولريتش.

ويقول الناخب إستيبان مونتينيغرو (24 عامًا) في العاصمة بوينوس أيرس "بالطبع صوتُّ لميلي"، مضيفًا "لكن ذلك لا يعني أن لدي كل الثقة به أو أنني أعتقد أنه سيفعل كل شيء، لكنه الوحيد الذي يقدّم مقترحات قوية وشفافة".

يعيش نحو 40% من السكان في الفقر وأصبحت الطبقة المتوسطة شبه معدومة، فيما يعتبر العديد من الناخبون أن الأحزاب التقليدية هي مهندسة البؤس الذي يعيشون فيه.

وتقول غابرييلا بابيريني (57 عامًا) "نحتاج إلى تغيير، البلد في حالة كارثية بين الفقر والتضخم، الناس في وضع سيئ".

وتشير إلى أنها تدعم بولريتش لكن ابنتها تدعم ميلي، مؤكدة اعتقادها "أنه سيحصل على الكثير من الأصوات".

- هدف سهل وسط تعثر الاقتصاد -

فاجأ ميلي، وهو خبير اقتصادي ليبرالي أسّس حزب "ليبرتاد أبانزا" (الحرية تتقدّم) في العام 2021، معظم الخبراء ومنظمي استطلاعات الرأي حين أصبح المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات، بحيث فاز بنسبة 30% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية.

اجتذب ميلي، بشعره الأشعث وشخصية نجم الروك التي يقدّم نفسه بها، الناخبين بخطبه اللاذعة على القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي متعهّدا احداث انقلاب في سياسة المصرف المركزي والتخلّي عن البيزو مقابل الدولار الأميركي.

وقام بحملته الانتخابية على تطبيقَي تيك توك ويوتيوب وظهر في تجمّعات انتخابية حاملًا منشارًا كهربائيًا ومتعهدًا خفض الإنفاق العام بنسبة 15%.

ويقول الطالب في العلوم السياسية أغوستين باليتي (22 عامًا) إنه سيصوّت لميلي لأن الحكومة السابقة "جرّدت الشباب من الأمل".

ويضيف "كلّ شيء محطم بالأساس. ميلي لن يكسر شيئًا".

ورغم أن ميلي تصدّر استطلاعات الرأي، لم تثبت هذه الاستطلاعا

ت موثوقيتها في الماضي. ويقول محللون إن أي شيء يمكن أن يحدث بين المرشحين الثلاثة الأوائل من بين المرشحين الخمسة.

يمثّل وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا الائتلاف البيروني الحاكم (يسار وسط)، وهو حركة شعبوية تعتمد بشدّة على تدخّل الدولة وبرامج الرعاية الاجتماعية وهيمنت على السياسة الأرجنتينية لعقود لكنها فقدت شعبيتها.

أصبح هدفًا سهلًا لمنافسيه خصوصًا بعد التعثرات الاقتصادية الأخيرة التي شهدها بلده.

ومن أجل جذب الناخبين، قام ماسا بحملة إنفاق قبل الانتخابات خفّض فيها ضريبة الدخل لعدد كبير من السكان، في خطوة يرى محللون أنها لن تؤدّي إلّا الى تفاقم الوضع المالي الهشّ أصلًا في البلد الواقع في أميركا اللاتينية.

ولمواجهة ميلي، بذلت حكومة ماسا قصارى جهدها لتشرح للناخبين ما تعنيه خسارة إعانات الدعم الرئيسية التي تُبقي وسائل النقل العام والكهرباء وغيرها من الخدمات رخيصة الثمن.

- "سئموا" -

وزيرة الأمن السابقة باتريسيا بولريتش، التي تعد باعتماد نهج صارم سواء في ملفي الاقتصاد أو الأمن، هي أيضًا واحدة من المرشحين الأوفر حظًا.

وشغلت بولريتش منصبها الوزاري في عهد الرئيس السابق ماوريسيو ماكري (2015-2019)، وتتعهّد إجراء تدقيق صارم لقيمة المساعدات الاجتماعية وخفض الميزانية وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى وضع حدّ للتظاهرات المتكررة التي تهيمن على الحياة اليومية في بوينوس أيرس.

لم تف بولريتش بوعدها بإحتواء الإنفاق رغم حصولها على قرض قياسي بقيمة 44 مليار دولار من صندوق النقد الدولي أنقذ الأرجنتين 22 مرة رغم العديد من حالات التخلّف عن الدفع.

وتعتبر إيرين لاندا أن بولريتش "هي الأكثر تماسكًا" بين المرشحين الآخرين.

وتقول إن التصويت لـ"ميلي سيكون مثل إعطاء مسدّس لقرد"، مضيفة "لكنني أعتقد أن الناس سئموا جدًا وتعبوا جدًا لدرجة أنهم باتوا يصدّقون ما يقوله".

ويقول الخبير الاقتصادي أندريس بورنستين في بوينوس أيرس أن الناخبين سئموا "السياسيين الفاسدين وغير الأكفّاء والذين لم يهتموا أبدًا بمبدأ نتعلمه في المدرسة الثانوية، هو أنه يجب ألا ننفق أكثر ممّا نكسب".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز