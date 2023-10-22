وصول نحو 1500 مهاجر إفريقي إلى أرخبيل الكناري الإسباني في نهاية الأسبوع

وصل نحو 1500 مهاجر إفريقي إلى سواحل جزر الكناري منذ السبت، وفق ما أعلنت خدمات الإنقاذ في الأرخبيل الإسباني الواقع في المحيط الأطلسي.

وفي الإجمال، وصل 1427 مهاجرا إلى الجزر على متن قوارب متداعية ليل الجمعة-السبت وصباح الأحد في سياق ارتفاع عدد الوافدين في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما أعلنت خدمات الطوارئ عبر منصة إكس.

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة فرانس برس أن المهاجرين الوافدين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ووصل قارب خشبي السبت إلى جزيرة إل هييرو وعلى متنه 321 مهاجرا، وهو عدد قياسي، وفق ما قالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ لوكالة فرانس برس.

وكان العدد القياسي السابق للمهاجرين الوافدين على متن مركب واحد هو 280، وقد وصلوا في الثالث من أكتوبر.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، استقبل الأرخبيل 23537 مهاجرا منذ مطلع العام حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر، أي بزيادة تناهز 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر، وصل 8561 مهاجرا إلى الكناري، وهو عدد قياسي منذ أزمة الهجرة السابقة عام 2006، وفق وسائل إعلام إسبانية.

واعتبر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا خلال زيارة إلى الكناري هذا الأسبوع أن "تزايد" تدفق المهاجرين مرتبط بـ"زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل".

وتزايدت عمليات الهجرة نحو جزر الكناري في السنوات الأخيرة بسبب تشديد الرقابة في البحر الأبيض المتوسط.

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