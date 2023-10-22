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مقتل 3 أشخاص في اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات البشمركة

10/22/2023 7:28:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت مصادر أمنية إن جنديين بالجيش العراقي ومقاتلا من قوات البشمركة الكردية قتلوا، الأحد، في اشتباك بين الجانبين بمنطقة جبلية بشمال العراق.

وكان مقاتلو حزب العمال الكردستاني قد أخلوا مواقعهم قرب مدينة مخمور، السبت، وسلموها إلى الجيش العراقي.

وقالت المصادر إن مقاتلي البشمركة الأكراد، من الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في كردستان العراق، حاولوا استعادة السيطرة على تلك المواقع مما أدى لاندلاع الاشتباكات.

وأصيب 6 جنود عراقيين و5 من مقاتلي البشمركة، وقالت مصادر صحية إن اثنين من الجنود العراقيين في حالة حرجة.

وقالت مصادر عسكرية وقوات البشمركة إن الاشتباكات استمرت لنحو ساعتين قبل أن تهدأ عندما سعى قادة من الجانبين إلى نزع فتيل التوتر.لكن المصادر العسكرية أضافت أن الجانبين يرسلان تعزيزات إلى المنطقة واصفة الوضع بأنه "هش".

ومخمور منطقة جبلية تبعد نحو 70 كيلومترا جنوب شرقي الموصل و60 كيلومترا جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وسبق أن اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين عام 2017 عندما شنت قوات الحكومة العراقية هجوما مفاجئا ردا على استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان العراق.

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