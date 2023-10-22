أسماؤهم على أجسادهم.. طريقة أهالي غزة للتعرف على جثث أطفالهم

يلجأ بعض سكان غزة لكتابة أسماء أطفالهم على أرجلهم وأياديهم، للمساعدة في التعرف عليهم في حال قتلوا من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأطفال كتبت أسماؤهم على أجسادهم، في محاولة لتسهيل مهمة التعرف عليهم في حال مقتلهم، وسط مخاوف متواصلة من آثار القصف الإسرائيلي المستمر منذ هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

وقال مراسل شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميريكية، ممن صوروا مقاطع فيديو مماثلة للظاهرة، إنها أصبحت أكثر شيوعا في الأيام الأخيرة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن إسرائيل قتلت 177 طفلا فلسطينيا خلال آخر 24 ساعة.

وحذرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، السبت، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات "كارثيا".وأكدت الوكالات الأممية الخمس أن "الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة"، مشيرة إلى أنهم "محرومون من حقهم في الحماية والغذاء والمياه والعناية الطبية".

وتابعت أن "المستشفيات تضيق بالجرحى، والمدنيين يواجهون مشقة أكبر في الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية".

وقتل 4385 شخصا في قطاع غزة منهم 1756 طفلا و967 امرأة، بينما أصيب أكثر من 13 ألفا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد أن عدد القتلى في غزة وحدها قفز إلى 4561 فلسطينيا والمصابين إلى 14245.

ودخلت الأحد قافلة جديدة من شاحنات الإغاثة من مصر الى قطاع غزة حيث سجل مقتل عشرات المدنيين الاضافيين مع تكّثّيف إسرائيل ضرباتها تمهيدا لعملية برية، مع دخول الحرب بين حركة حماس وإسرائيل أسبوعها الثالث.

من جهتها، اعلنت وزارة الدفاع الامريكية تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة.

وليلا، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الثلاثاء إسرائيل حيث سيلتقي خصوصا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وعلى وقع المخاوف من حرب اقليمية، اعلن الجيش الاسرائيلي انه كثف ضرباته على قطاع غزة، واكد متحدث باسمه مقتل "عشرات" من حماس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة ان الضربات الاكثر دموية استهدفت دير البلح حيث قتل ثمانون شخصا بينهم نساء واطفال مع تدمير مبان عدة. واستهدفت غارات أيضا خان يونس ورفح في جنوب القطاع.





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