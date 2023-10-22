زلزال قوته 5 درجات على مقياس ريختر يضرب الصين



ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر مدينة شانتو بمقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين في الساعة 3:20 صباح يوم الاثنين بتوقيت بكين(1920 بتوقيت جرينتش الأحد).

ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"عن

المركز الصيني لشبكات الزلازل

إنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 32ر23 درجة شمالا وخط طول 39ر117 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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