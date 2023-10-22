عبد الله بن زايد ووزيرة خارجية هولندا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي هانكي برونز سلوت وزيرة خارجية هولندا، الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لضمان استدامة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين.
كما بحثا جهود المجتمع الدولي لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة والمساعي المبذولة لخفض التصعيد.
وتطرقا إلى الجهود المبذولة من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط وسبل تغليب مسار التهدئة.
كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومعالي هانكي برونز سلوت، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وسبل تطويره وتعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية.
واستعرضا، خلال الاتصال الهاتفي، مخرجات زيارة معالي مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا إلى دولة الإمارات شهر سبتمبر الماضي ودورها في دفع مسار العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة.
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على عمق العلاقات الإماراتية الهولندية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية هذه العلاقة المتميزة وهناك حرص مشترك على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN22102023000110011019ID1107284044
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.