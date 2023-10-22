عبد الله بن زايد ووزيرة خارجية هولندا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي هانكي برونز سلوت وزيرة خارجية هولندا، الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لضمان استدامة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين.

كما بحثا جهود المجتمع الدولي لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة والمساعي المبذولة لخفض التصعيد.

وتطرقا إلى الجهود المبذولة من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط وسبل تغليب مسار التهدئة.

كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومعالي هانكي برونز سلوت، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وسبل تطويره وتعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية.

واستعرضا، خلال الاتصال الهاتفي، مخرجات زيارة معالي مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا إلى دولة الإمارات شهر سبتمبر الماضي ودورها في دفع مسار العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على عمق العلاقات الإماراتية الهولندية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية هذه العلاقة المتميزة وهناك حرص مشترك على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز