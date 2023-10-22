إسرائيل تكشف عن خسائرها في كمين حماس المحكم شرقي خان يونس

كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في حادثة استهداف للقوات الإسرائيلية التي دخلت الأحد غربي الحدود مع غزة.

وأعلنت حركة حماس أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرقي خان يونس بعد عبورها السياج، وأجبرتها على الانسحاب.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات بصفوف الجيش، عقب الهجوم الذي شنته حماس بصاروخ موجه ضد الدبابات من قطاع غزة، في محيط بلدة كيسوفيم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الآليات التي استهدفت في منطقة كيسوفيم من جانب حماس "كانت قد تجاوزت السياج إلى داخل قطاع غزة".

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة 4 جنود أحدهم بحالة حرجة، بعد إطلاق الصاروخ.

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