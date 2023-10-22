إسرائيل تكشف عن خسائرها في كمين حماس المحكم شرقي خان يونس

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في حادثة استهداف للقوات الإسرائيلية التي دخلت الأحد غربي الحدود مع غزة.
وأعلنت حركة حماس أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرقي خان يونس بعد عبورها السياج، وأجبرتها على الانسحاب.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات بصفوف الجيش، عقب الهجوم الذي شنته حماس بصاروخ موجه ضد الدبابات من قطاع غزة، في محيط بلدة كيسوفيم.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الآليات التي استهدفت في منطقة كيسوفيم من جانب حماس "كانت قد تجاوزت السياج إلى داخل قطاع غزة".
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة 4 جنود أحدهم بحالة حرجة، بعد إطلاق الصاروخ.
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