وزارة الصحة الفلسطينية: عدد القتلى في غزة وحدها يقفز إلى 4561 فلسطينياً والمصابين 14245

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى في غزة وحدها قفز إلى 4561 فلسطينيا والمصابين إلى 14245.

ودخلت الأحد قافلة جديدة من شاحنات الإغاثة من مصر الى قطاع غزة حيث سجل مقتل عشرات المدنيين الاضافيين مع تكّثّيف إسرائيل ضرباتها تمهيدا لعملية برية، مع دخول الحرب بين حركة حماس وإسرائيل أسبوعها الثالث.

من جهتها، اعلنت وزارة الدفاع الامريكية تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة.

وليلا، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الثلاثاء إسرائيل حيث سيلتقي خصوصا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وعلى وقع المخاوف من حرب اقليمية، اعلن الجيش الاسرائيلي انه كثف ضرباته على قطاع غزة، واكد متحدث باسمه مقتل "عشرات" من حماس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة ان الضربات الاكثر دموية استهدفت دير البلح حيث قتل ثمانون شخصا بينهم نساء واطفال مع تدمير مبان عدة. واستهدفت غارات أيضا خان يونس ورفح في جنوب القطاع.

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