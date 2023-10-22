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عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة

10/22/2023 7:28:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عدة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة "إن القصف أدى إلى مقتل عدد كبير من المواطنين يتجاوز الـ20 شخصاً وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أن العديد من المواطنين مازالوا تحت أنقاض البيوت التي تدمرت، وتعمل طواقم الدفاع المندني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة."

وأشارت إلى أن أكثر من نصف القتلى والإصابات هم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

كما استهدف قصف إسرائيلي مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس في وسط مدينة غزة.


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