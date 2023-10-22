الرئيس التنفيذي للمهن الصحية: ‎تطبيق أفضل المعايير لضمان مأمونية وجودة الأدوية والمستحضرات الطبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أشارت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬العربية‭ ‬وتشجيع‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬توسيع‭ ‬مسارات‭ ‬التكامل‭ ‬العربي‭ ‬بمجال‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الدواء‭ ‬وتشريعاته‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬للهيئات‭ ‬والجهات‭ ‬العربية‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬الدواء،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وبحضور‭ ‬رؤساء‭ ‬الهيئات‭ ‬الدوائية‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الرقابة‭ ‬الدوائية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬للهيئات‭ ‬والجهات‭ ‬العربية‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬الدواء‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬هيئة‭ ‬الدواء‭ ‬العربية‭ ‬المرفوع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬عربية‭ ‬عامة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬إجراءات‭ ‬اعتماد‭ ‬أصول‭ ‬ممارسات‭ ‬التصنيع‭ ‬الجيد‭ ‬للأدوية‭ ‬وتسجيلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إرساء‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والمقاييس‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬الأدلة‭ ‬العالمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬للدواء‭ ‬العربي،‭ ‬ودعم‭ ‬المستهدف‭ ‬العربي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬والأجهزة‭ ‬واللقاحات‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬لتسجيل‭ ‬المستحضرات‭ ‬الصيدلانية‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمتابعة‭ ‬سلامتها‭ ‬وفعاليتها‭ ‬وجودتها‭ ‬بعد‭ ‬تسويقها‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬السلطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المقارنة‭ ‬المعيارية‭ ‬العالمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬هذا‭ ‬وشمل‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬المدونات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬وتأثير‭ ‬هذه‭ ‬المدونات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الدواء‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬دلائل‭ ‬إرشادية‭ ‬موحدة‭ ‬للتيقظ‭ ‬الدوائي‭ ‬وأصول‭ ‬وممارسات‭ ‬البحوث‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬ودليل‭ ‬الاستخدام‭ ‬الطارئ‭ ‬للأدوية‭.‬

كلمات دالة