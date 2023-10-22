3 جهات خاصة تسهم في دعم الشعب الفلسطيني.. وطلبات تتبرع بـ200 ألف دينار لبرنامج الأغذية العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت مروة أحمد:
استمرارا لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، واصلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية استقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات الخاصة للتبرع إلى اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين جراء الظروف الإنسانية التي يمرون بها.
وكشفت الحملة الوطنية عن تبرّع شركة البناء وإصلاح السفن «أسري» بمبلغ 50 ألف دينار وذلك نصرةً وتكاتفًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، كما قدّمت مجموعة جي آف اتش مبلغ 25 ألف دينار تبرعًا لذات الحملة، وأعلن «خليجي بنك» وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية بالشراكة في الحملة الوطنية لإغاثة إخواننا الفلسطينيين تم التبرّع بمبلغ 25 ألف دينار.
وفي ظل استمرار حملة إغاثة الشعب الفلسطيني في البحرين قالت مدير العلاقات الخارجية والاتصالات في الأونروا بأن الحملة التي تُقام الآن في البحرين ستسهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، وأضافت «نحنُ نتحدث عن حصار مدته الآن 12 يوما ولم تدخل خلاله قطرة ماء».
وأعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عبر صفحتها الرسمية في تطبيق الانستغرام أن إجمالي مساهمات الأفراد وصلت إلى حوالي 255 ألف دينار ليصل إجمالي المساهمات في الحملة إلى حوالي 6 ملايين دينار.
من جهة ثانية قامت شركة طلبات بتقديم مبلغ 200 ألف دينار تبرعًا لجهود الإغاثة الإنسانية في غزة والتي يبذلها برنامج الأغذية العالمي والتابع للأمم المتحدة للمتضررين من الأزمة الجارية في فلسطين المحتلة حيث سيسهم هذا التبرّع في تقديم المساعدة الغذائية العاجلة لأهلينا في قطاع غزّة.
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