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3 جهات خاصة تسهم في دعم الشعب الفلسطيني.. وطلبات تتبرع بـ200 ألف دينار لبرنامج الأغذية العالمي

10/22/2023 7:24:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬


استمرارا‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬واصلت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬استقبال‭ ‬مساهمات‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬للتبرع‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬جراء‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭.‬

وكشفت‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬تبرّع‭ ‬شركة‭ ‬البناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ ‬‮«‬أسري‮»‬‭ ‬بمبلغ‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وذلك‭ ‬نصرةً‭ ‬وتكاتفًا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬كما‭ ‬قدّمت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬آف‭ ‬اتش‭ ‬مبلغ‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تبرعًا‭ ‬لذات‭ ‬الحملة،‭ ‬وأعلن‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬بالشراكة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬إخواننا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬تم‭ ‬التبرّع‭ ‬بمبلغ‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬حملة‭ ‬إغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قالت‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬الأونروا‭ ‬بأن‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬نحنُ‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬حصار‭ ‬مدته‭ ‬الآن‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬ولم‭ ‬تدخل‭ ‬خلاله‭ ‬قطرة‭ ‬ماء‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الانستغرام‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬مساهمات‭ ‬الأفراد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬255‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬المساهمات‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬قامت‭ ‬شركة‭ ‬طلبات‭ ‬بتقديم‭ ‬مبلغ‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تبرعًا‭ ‬لجهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬يبذلها‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬والتابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمتضررين‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬هذا‭ ‬التبرّع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬الغذائية‭ ‬العاجلة‭ ‬لأهلينا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭.‬

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