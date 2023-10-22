مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقين يشكر الملك على استضافة البحرين الاجتماع السابق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين، في اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقين، الذي عقد في مدينة سيئول بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري، برئاسة الكوري الجنوبي الدكتور هان سونغ سو رئيس مجلس رؤساء الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحضور السيد دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الثامنة والسبعين الحالية للجمعية العامة.
وتضمن إعلان سيئول الصادر عن الاجتماع، تقديم خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على استضافة مملكة البحرين الاجتماع السابق في شهر مارس الماضي، وترحيب جلالته بإنشاء مؤسسة لدعم برنامج عمل المجلس.
وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في غزة، دعا إعلان سيئول إلى إطلاق سراح الرهائن فورًا، ووقف إطلاق النار الفوري لأسباب إنسانية، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية فورًا إلى السكان المدنيين، من مياه وغذاء ودواء وإمدادات طبية أساسية تنقذ حياة المدنيين المحاصرين في غزة.
وأكد الإعلان ضرورة وقف الحرب، ودعم الجهود الهادفة للتسوية الدائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار الذي دعت إليه الدول الفاعلة في الشرق الأوسط، يهدف إلى إنقاذ الأرواح، ويمنع المزيد من تصعيد الحرب، ويهدف إلى فتح السبل لتسوية دائمة للصراع.
ورحب المجلس بالتقارير المفصلة فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية الدولية ومسائل مكافحة الإرهاب بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
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