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مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقين يشكر الملك على استضافة البحرين الاجتماع السابق

10/22/2023 7:24:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الشيخة‭ ‬هيا‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيسة‭ ‬السابقة‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحادية‭ ‬والستين،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬رؤساء‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السابقين،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سيئول‭ ‬بكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬برئاسة‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬الدكتور‭ ‬هان‭ ‬سونغ‭ ‬سو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬رؤساء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وحضور‭ ‬السيد‭ ‬دينيس‭ ‬فرانسيس،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬الحالية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭.‬

‭ ‬وتضمن‭ ‬إعلان‭ ‬سيئول‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تقديم‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬وترحيب‭ ‬جلالته‭ ‬بإنشاء‭ ‬مؤسسة‭ ‬لدعم‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭.‬

‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأحداث‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬دعا‭ ‬إعلان‭ ‬سيئول‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬فورًا،‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الفوري‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية،‭ ‬وإتاحة‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬فورًا‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين،‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬وغذاء‭ ‬ودواء‭ ‬وإمدادات‭ ‬طبية‭ ‬أساسية‭ ‬تنقذ‭ ‬حياة‭ ‬المدنيين‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬الإعلان‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الحرب،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬للتسوية‭ ‬الدائمة‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬والعيش‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬وأمن،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬دعت‭ ‬إليه‭ ‬الدول‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح،‭ ‬ويمنع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬الحرب،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬السبل‭ ‬لتسوية‭ ‬دائمة‭ ‬للصراع‭.‬

ورحب‭ ‬المجلس‭ ‬بالتقارير‭ ‬المفصلة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الدولية‭ ‬ومسائل‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬بمساعدة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

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